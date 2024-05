Este martes, la Fiscalía Regional de O’Higgins decidió suspender de sus funciones al fiscal antidrogas de Rancagua, Jorge Mena, por negociaciones exclusivas con abogados.

Lo anterior, específicamente tras una denuncia anónima por hechos constitutivos de infracciones administrativas y/o delitos penales. Según fuentes de Radio Bío Bío, hoy se tomó la decisión.

Entre lo que se acusa también está la queja de defensores penales públicos y privados cuando Mena pasó de la cartera de drogas y homicidios a la cartera de robos de la Fiscalía.

Esto porque mismas fuentes aseguran que los abogados habrían percibido algunas negociaciones en causas de drogas, pero sólo con algunos defensores privados.

Lo anterior habría generado alerta en el Juzgado de Garantía, pues se habrían observado situaciones anómalas en los abreviados en los que el fiscal Mena arribaba -exclusivamente- con los abogados con quienes habría negociado.

Igualmente, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua no habrían llegado a importantes juicios orales en causas por drogas. Pese a esto, no se instruyó sumario, no se abrió una investigación penal, ni se informó a l a Fiscalía Nacional.

Otros antecedentes

Además lo antes mencionado, según mismas fuentes, existiría un posible incumplimiento de una instrucción directa del fiscal nacional, Ángel Valencia, sobre los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

En concreto, vinculado al Plan Calles Sin Violencia y el proceso de reclutamiento de profesionales que no cumplirían con los requisitos del cargo. A esto se suma un presunto mal uso de recursos de ECOH.

Sobre eso, aseguran que se estarían destinando recursos del Ministerio del Interior a realizar tareas del Ministerio Público, específicamente de una Fiscalía Local.