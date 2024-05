El productor de cine estadounidense Harvey Weinstein se encuentra en medio de la polémica nuevamente luego de que fuera anulado el juicio en su contra, que lo encontró culpable de varios casos de abuso y acoso sexual.

Hace unos días el fundador de Miramax fue trasladado al Hospital Bellevue en Nueva York, luego de que presentara síntomas como dolor de pecho. Sin embargo, fuentes internas del recinto revelaron que Weinstein estaría recibiendo un trato especial e incluso privilegiado dentro de la clínica.

Es más, el productor se encontraría alojado en una habitación privada de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital, en una sección aislada de otros detenidos, informó The City.

A diferencia de la mayoría de los reclusos con problemas de salud graves, que están en la planta 19 de la unidad médica del Departamento Correccional, Weinstein dispone de su propio teléfono, cuarto de baño y televisión. Esta situación es un privilegio que pocos detenidos disfrutan.

Weinstein, de 72 años, fue trasladado al hospital público de Manhattan poco después de ser devuelto a Rikers Island el 27 de abril, tras la anulación de su condena por violación en 2020 por un tribunal de apelaciones.

El traslado se debió a quejas de dolor en el pecho y desde entonces se le ha diagnosticado neumonía, además de enfrentar otras condiciones médicas graves como dolor abdominal constante.

“Es un hombre enfermo”, expresó Donna Rotunno, abogada de Weinstein, al medio estadounidense The City. “Harvey tiene múltiples problemas de salud y nunca ha recibido el nivel de atención que recibió antes de entrar en custodia”, agregó.

Un ex terapeuta de Rikers cuestionó la prolongada estancia de Weinstein en la UCI, indicando que el ex magnate del cine es capaz de afeitarse, ducharse y moverse por su cuenta.

“No debería estar allí. Es un trato especial”, comentó el especialista, quien prefirió mantener el anonimato.

La tentativa de trasladar a Harvey Weinstein a la unidad médica regular fue brevemente considerada la semana pasada, pero finalmente fue devuelto a su habitación en la UCI, de acuerdo con fuentes del penal.

Además, es vigilado constantemente por cuatro oficiales de la Unidad de Servicios de Emergencia del departamento.

Martin Horn, ex comisionado de los departamentos de libertad condicional y penitenciario durante la administración de Bloomberg, se mostró escéptico sobre la necesidad de tal vigilancia: “¿Necesita la ESU? No. ¿Podrían vigilarlo dos funcionarios normales? Probablemente. Desde luego, no hay riesgo de fuga”.

Los Servicios de Salud Correccional de la ciudad, responsables de la atención médica de los encarcelados, no han hecho comentarios al respecto.