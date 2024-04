Claudio Valdivia arremetió contra su excuñada antes de ingresar al nuevo reality de Canal 13. "Yo no le caía bien a ella, porque para ella yo era el hermano ‘mala influencia", indicó.

Este jueves se confirmó a Claudio Valdivia como nuevo integrante del reality Ganar o Servir. El hermano de Jorge Valdivia vivirá una nueva experiencia en un encierro.

En conversación con Canal 13, Claudio se tomó unos minutos para hablar sobre quien fuera su cuñada, Daniela Aránguiz, que además es parte de Tierra Brava.

“No tengo ninguna relación con ella, nunca la tuvimos. Nunca nos llevamos bien, a mí ella no me caía bien y yo no le caía bien a ella, porque para ella yo era el hermano ‘mala influencia’”, indicó.

“La Daniela es así, yo la conozco hace muchos años, es de esas personas que tira cosas que no son reales y las deja ahí. Y no se va a disculpar jamás de lo que dijo. Ha habido muchos episodios donde ella me ha involucrado a mí, a mis hijos y a mi ex”, agregó.

Claudio Valdivia contra Daniela Aránguiz

En este sentido, Claudio Valdivia negó tener una mala impresión ‘per se’ de Luis Mateucci, quien es la actual pareja de Aránguiz.

“No conozco en persona a Mateucci. Yo no tengo conflictos de antemano con nadie, tengo que conocer a la gente para saber cómo me cae”, expuso.

“Lo que veo hoy día es que él está con Daniela como pareja, y ambos publican en sus redes sociales que están felices, y por otro lado, mi hermano también tiene su pareja y está feliz”, concluyó.

Hay que señalar que varios integrantes de Ganar o Servir ya se trasladaron hasta Perú, donde se llevan a cabo la primeras grabaciones del espacio de telerrealidad.

Por ahora Canal 13 se encuentra transmitiendo los últimos capítulos de Tierra Brava, reality que comenzó en 2023.