El reportaje de BioBioChile fue replicado en varios portales de noticias y tema de conversación en matinales de televisión, entre ellos el de Canal 13, Tu Día, donde su animadora, Priscilla Vargas, tuvo certeras palabras.

Durante la instancia, la conductora del programa, tuvo varios descargos en contra del alcalde y también emplazó a la ministra de la Mujer a referirse a este caso, el cual se mantiene en la impunidad pese a las pruebas presentadas.

“Cuántas veces le dijo ‘por favor’, imagínate la angustia de esta persona, se me pone la piel de gallina”, comenzó diciendo la periodista tras ver las imágenes.

Vargas continuó con su reflexión y apuntó a todas las instancias en que, quizás la víctima, fue objeto de este tipo de abuso sexual y no pudo grabarlo para tener pruebas.

“Es horrible. Que bueno que tenemos este video, que bueno que ahora tenemos esa tecnología para poder registrarlo, porque ha sido tan injusto el mundo, no estamos hablando solo de la justicia, porque hay muchas personas que incluso cuestionan la actitud de las mujeres“, lanzó evidentemente molesta la Priscilla Vargas.

Tras ello, volvió a hacer hincapié en la decena de ocasiones en que la funcionaria municipal le pidió por favor detener el acoso, tanto en el video como en ocasiones anteriores en que no pudo grabarlo.

“¡Este hombre no escucha, no entiende, ¿Cómo le hacemos entender?! (…) un abusador, eso es lo que es”, agregó Vargas. “Aquí no es llegar y decir ‘¿por qué no lo empujó, por qué no le dijo e hizo un escándalo y que todos escucharan?’, ¡porque no es así de fácil!”, añadió.

“Porque en esta sociedad a las mujeres no les creen, entonces muchas piensan que al momento de evidencia una situación así van a salir para atrás y es lo que ocurre”, aseguró.

Priscilla Vargas aprovechó la instancia también para lanzar dardos al Ministerio de la Mujer: “Esto debería ser el tema que hoy aborde la Ministra de la mujer. A mí me encantaría saber cuáles son las acciones que ha tomado el ministerio desde hace dos años cuando se enteran de esta situación, porque no estamos hablando de cualquier abusar, estamos hablando de una persona que está a cargo de un municipio, es alcalde”.

Finalmente, la periodista resumió la situación como “escandalosa”, puesto que pese a las pruebas y denuncia, Roberto Quintana, el alcalde de Laja continua en sus funciones.

“Los 14 besos del alcalde de laja”

Un reportaje de BBCL Investiga, reveló un video donde se muestra un acto de abuso sexual por parte del alcalde de la comuna de Laja, Roberto Quintana, a una funcionaria.

Tal como evidenció el reportaje, en el video aparece el jefe comunal intentando besar en al menos 14 ocasiones a la trabajadora, quien presentó una denuncia en contra de Quintana por abuso sexual.

Desde julio de 2021 que comenzaron los acosos y abusos por parte del alcalde a la víctima, según indica el reportaje.

Uno de estos hechos quedó registrado en un video (5 de agosto de 2021), al que tuvo acceso BioBioChile, donde se muestra la insistencia del alcalde, quien toca e intenta besar a la mujer, pese a que ella en reiteradas ocasiones le pide que se retire e intenta alejarlo.

Pese a la presentación de la denuncia, Roberto Quintana ha seguido en sus funciones y la única castigada ha sido la víctima, quien fue reasignada a otro departamento al interior del municipio.