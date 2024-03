Si bien el dúo de música urbana no pasó a la segunda etapa del programa, se llevaron el aplauso del público y varias felicitaciones por lo original de su propuesta.

En el último capítulo de Got Talent, una particular propuesta musical se ganó los aplausos del público, pero no el “sí” del jurado.

Se trata de “Flow de dúo”, una agrupación conformada por Exequiel y John, quienes asistieron al programa de talentos de CHV a cantar y mostrar una de sus canciones originales de cumbia: “Se enamoró del flaite“.

“Flow de dúo viene a mostrar la otra cara del flaite, el flaite que trabaja, el que lucha por su familia. La delincuencia no es el único camino que hay en las poblaciones, eso es mentira”, expresó uno de los integrantes antes de salir al escenario.

Cantante perdió su trabajo por ir a Got Talent

“Tenemos confianza que esto nos puede sacar de lo que estábamos destinados. Yo perdí hasta la pega ahora por esta oportunidad, yo dije que este momento lo iba a aprovechar y en el trabajo no me estaban dando permiso, así que quedé sin pega no más“, continuó el cantante previo a su presentación.

Una vez sobre el escenario, el dúo de músicos detalló que todas las letras eran originales; las que trataban de “dar un mensaje de amor, de desamor, y no caer en lo que, por lo general, catalogan a los flaites. Nosotros venimos a representar al flaite, pero al flaite trabajador, al soñador, al que le habla bonito a las mujeres”, explicaron.

Así, John y Exequiel cantaron su canción que trataba de cómo una “niña de ojos y pelo claros” se fijaba en “un flaite”. El tema sacó aplausos y risas en el jurado, pero ello no fue suficiente, pues el dúo tuvo serios problemas de afinación.

“Los encontré muy simpáticos, encantadores los dos, lo que sí muchachos, es que desafinaron demasiado, demasiado. Como que no dieron nunca con el tono”, opinó Diana Bolocco, quien les dio un “no” como respuesta.

“Chiquillos, desgraciadamente, tengo que alinearme con mi colega. Hay una disonancia constante que no permite entrar del todo a la canción que es simpática (…); tienen que trabajar más la parte técnica“, expresó, por su parte, Leonor Varela, quien también entregó un “no”.

“El gran mérito que tienen ustedes es la originalidad de la letra de esta especie de canción (…), maticen las voces“, les dijo Antonio Vodanovic, sumándose así a los dos “no” anteriores.

“Si van a cantar, preocúpense de la música”, les comentó Francisco Reyes, quien fue el único integrante de la mesa que les brindó un “sí” al par de músicos. Así, “Flow de dúo” quedó fuera del show de talentos, pero sin antes entregar el mensaje de que todos persiguieran sus sueños.