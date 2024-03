Fue en septiembre de 2022 cuando estalló el escándalo de Cristián de la Fuente. En ese entonces, el actor fue sorprendido siendo infiel a su esposa, Angélica Castro, en México.

Desde ese entonces fueron varios los rumores que sonaron en torno al matrimonio. No obstante, tiempo atrás Castro confesó que ambos estaban separados.

“Ha sido un proceso muy complejo, muy difícil. Lamentablemente, es algo que pasa todos los días y lo viven muchas personas”, detalló en noviembre pasado.

“En matrimonios de muchos años es bastante recurrente, no es algo tan extraño. Efectivamente estamos separados, no estamos viviendo juntos desde hace más de un año”, agregó.

Ahora fue el propio actor quien confesó la situación en el programa Online, de radio Agricultura, donde indicó que su matrimonio de 20 años se acabó.

Cristián de la Fuente y Angélica Castro

“Fueron 20 años maravillosos que se fueron a la mierda. (Por ahora) No quiero nada. No es el momento. Quiero estar bien yo”, indicó.

De acuerdo a lo que replicó La Cuarta, en ese entonces también aseguró: “Obviamente para mí no es fácil lo que ha pasado. Hay dolores, hay heridas, no es como ‘Wow, me separé, voy a vivir la vida loca”.

“Es como una herida que cuando, a veces, uno no la cierra mucho uno la pasa a llevar y vuelve a sangrar. Entonces es mejor que cierre, que cicatrice”, concluyó.

Hay que señalar que Cristián de la Fuente ha logrado mantener una buena relación con su hija Laura, con quien publica bastante fotos en redes sociales.