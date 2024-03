Pamela Díaz se sinceró en una conversación con Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama”, en el capítulo de Tierra Brava emitido este pasado domingo 24.

Ambas participantes se encontraban peinándose en el baño de la casona, mientras hablaban sobre su vida amorosa. “¿Hace cuánto que no pololeas?”, le preguntó Díaz a Chama, quien le contestó que no establecía una relación seria desde hace un año y medio o dos años.

“No he salido con nadie más, pero hay chicos súper lindos también ahí detrás, pero ninguno de la tele ni nada, sólo chicos normales”, le explicó la venezolana a Pamela.

Pamela Díaz por su término con Jean Philippe Cretton

“Sí porque con tu carácter, amiga, no puedes tener un gallo con el mismo carácter tuyo“, le respondió -y aconsejó- la modelo y presentadora de TV a la extranjera.

Más adelante en la conversación, Chama le consultó a Díaz cuándo se había divorciado o separado. “No, yo no me divorcié, hueona (sic). O sea sí, pero hace años, yo ahora estaba con otra persona“, le aclaró Díaz a Alexandra, refiriéndose a su última relación que fue con Jean Philippe Cretton.

“Pero terminamos hace como cinco meses“, le contó la chica reality a Méndez. “Si hubiera estado en pareja no habría entrado (al reality)”, continuó Díaz.

En el diálogo, “La Fiera” le dijo a su compañera que había durado casi cuatro años junto al animador, y que habían terminado debido a constantes conflictos. “Peleábamos mucho, y cosas como que no… No pudimos llegar a acuerdos”, reveló Pamela.

“Es animador (…), he tenido también parejas como que no he mostrado a nadie y otras sí, yo me he casado en televisión también, pero no sé, depende no más de la seguridad. Igual, yo tampoco soy una mina muy fácil de llevar“, finalizó la presentadora televisiva.