“Hasta cuando cresta siguen matando a los carabineros”, fueron las tajantes palabras que utilizó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para referirse al asesinato de los tres carabineros en Cañete, quienes fueron víctimas de un atentado.

En un contacto con La Radio, el líder de la institución verde oliva dejó ver el profundo dolor de todos los funcionarios, en medio del aniversario de Carabineros de Chile.

“Estamos con mucho dolor, muy afectados. No es uno, son tres carabineros que fueron brutalmente asesinados”, manifestó Yáñez.

El general director comentó que “estos carabineros estaban desplegados en una zona de conflicto, en una zona compleja, pero no dudaron en ir a los llamados que estaban haciendo, que habían disparos en el lugar, y terminaron de esta forma”.

“Hoy no tenemos nada que conmemorar, hoy solo quiero pedirle a la gente una reflexión: de que así como ayudamos permanentemente a la comunidad, hoy nos ayuden a buscar a estos malnacidos, a estos infames, que nos han arrebatado a tres de los nuestros, que le han quitado los padres a tres hijos, a sus esposas”, manifestó Yáñez.

En esta línea, el uniformado manifestó que “todo da cuenta de que esto no fue casual… Tres llamados consecutivos a la Central de Comunicaciones, despachan los vehículos y después llaman para avisar que un vehículo nuestro se encontraba en llamas y que habían tres cuerpos, tres carabineros quemados, calcinados. Esto habla de una preparación. Esto no fue algo fortuito. Esto habla realmente de un asesinato cruel, cobarde, que no puede quedar impune”.

