Dos cabos primeros y un sargento primero se convierten en los números mártires de Carabineros tras ser brutalmente asesinados en Cañete, en la región del Bío Bío.

El nuevo atentado contra personal policial ocurrió tras una emboscada en el marco de un patrullaje en la localidad de Antiquina, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta P72S, en el límite con Tirúa.

El hallazgo se produjo cuando Bomberos encontró una patrulla policial en llamas y los cuerpos de los tres funcionarios.

Las víctimas corresponde al cabo primero Sergio Antonio Arévalo Lobo, cabo primero Misael Magdiel Vidal Cid y el sargento primero Carlos José Cisterna Navarro.

Tras este hecho, el general director Ricardo Yáñez “dispuso el traslado de inmediato de un equipo multidisciplinario, a cargo del director nacional de Orden y Seguridad, a la región del Bío Bío, para trabajar y apoyar inmediatamente en las diligencias investigativas que nos ayuden a determinar tanto las causas como la identidad de los responsables de este cobarde crimen”.

Además, el general Yáñez suspendió los actos oficiales de conmemoración por el nonagésimo séptimo aniversario de la Institución y anuncia que se reunirá con las familias de los carabineros asesinados.

También concurrió hasta el sitio del suceso la delegada presidencial Daniela Dresdner junto contraalmirante Óscar Manzano, jefe de la Defensa Nacional en las provincias de Arauco y Bío Bío.

El Presidente Gabriel Boric de igual forma llegará a la región: “Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”, afirmó el mandatario.

En conversación con La Radio, el general director informó que todo apunta a que este crimen fue planeado y que los funcionarios acudieron al lugar tras recibir un llamado.