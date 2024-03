Top Chef VIP definió a su primer semifinalista. Hay que recordar que sólo quedan en competencia cinco cocineros: Berta Lasala, Belén Mora, Alonso Quintero, Gianella Marengo y Gisella Gallardo.

La prueba para definir al semifinalista fue divida en etapas. Alonso fue el primer jugador en quedar fuera del duelo, pues perdió en la primera prueba.

Cabe enfatizar que el joven sigue en competencia, sólo no pudo disputar el puesto de “primer semifinalista”.

Para la segunda etapa del episodio, los participantes debieron realizar “de forma impecable” dos técnicas básicas de cocina: deshuesar un pollo y limpiar una naranja, dejando sus gajos de manera pulcra, “bien cortados y sin fibra”.

En dicho desafío, Berta, Belén, Gianella y Gisella sólo podían contar con un pollo y una naranja cada una. “No hay espacio para errores”, les subrayó la chef Fernanda Fuentes. Una vez el jurado deliberó, Gianella Marengo quedó fuera en aquella segunda etapa del programa.

Finalmente, la tercera etapa fue disputada por Lasala, Mora y Gallardo. “Van a cocinar usando productos que trabajaron en pruebas anteriores”, les explicó Benjamín Nast. Por ende, las jugadoras debieron preparar un plato libre, pero que incluyera pollo y naranja.

Gisella presentó su menú bautizado como “Sudado de pollo”, el que le valió el título de la primera semifinalista de Top Chef VIP.

“Está jugoso el pollo, la salsa tiene un brillo muy bonito y me gusta la textura que tiene, y me gusta la simpleza”, le dijo Fernanda al probar su preparación. “Me gustó, la mezcla de setas con la naranja funciona súper bien”, le dijo, por su lado, Benjamín, comentario al que se sumó Sergi Arola.

Fuentes destacó las presentaciones de todas las jugadoras, pues enfatizó que los platos eran “de gran altura” ya a esa instancia de la competencia.