Jean Paul Pineda habló por primera vez sobre el episodio de agresión que le mantiene con prohibición de acercarse a su expareja, Faloon Larraguibel, en declaraciones reveladas durante el programa “Que te lo digo” de Zona Latina,.

“Están tan errados, tan equivocados con lo que hablaron, y con muchas cosas que las que hoy hablaron, que ya con mi abogado estamos viendo la forma de interponer una demanda. Han sido tan morbosos y súper poco profesionales que de verdad tomaré acciones. Aprendan un poco de lo que hacen, y sean más empáticos con la desgracia o problemas”, dijo en el programa según lo citó Página 7.

Tras ser cuestionado por el animador, defendió que “uno no puede tomar todo lo que digan, todos tienen tejado de vidrio, y si no he hablado, y no hablaré, es porque el tiempo dirá todo”.

“Lo que yo tenga que mejorar es para mí, no para ustedes, y lo que viví y tenga que vivir con la mamá de mis hijos, que siempre lo serán, son para mí y para ella”, agregó el futbolista.

Las referidas acciones legales que está evaluando tomar se sustentarían, dijo, en “las faltas de respeto y todo lo que los personajes han salido hablando estos días”.

“Nadie está dándole la espalda, al contrario, yo siempre seré el primero en asumir todo, pero esto es de a dos, y al único que han dejado mal es a mí. Yo jamás voy a salir diciendo algo de ella ni de mí, porque tengo a mis hijos y ustedes se darán cuenta de la relación que yo tengo con ellos, eso está en las redes y lo vamos a ratificar”, sostuvo.

Finalmente, añadió que “uno como hombre calla muchas cosas. ¿Si te digo que a mí me golpearon en ocasiones, me creerías? Difícil, porque uno no hace eso público, ni nada (…) Yo sé cómo ha sido todo y listo, espero que me perdone, yo la perdoné y perdono a todos, porque de eso se trata y obviamente poder aprender de todo”.