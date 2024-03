La cantante de 21 años, Olivia Rodrigo, entregó la pastilla del día después y preservativos a las personas que fueron al concierto “Guts” en Missouri, Estados Unidos.

Esto sería parte de la iniciativa Fund 4 Good de la cantante, en favor de los derechos reproductivos de niñas y mujeres.

Al interior del local donde se realizó el concierto el pasado martes, quedó a disposición del público anticonceptivos de emergencia gratuitos, preservativas y calcomanías con información sobre cómo acceder a servicios de aborto.

La organización Right By You fue la encargada de proporcionar los anticonceptivos. Missouri Abortion Fund se asoció a la organización para repartir los productos.

La cantante publicó durante esta semana en sus historias de Instagram que parte de lo recaudado en el concierto será para ambas organizaciones.

El aborto está prohibido en Missouri, sin excepciones por violación o incesto, consignó CNN, tras la anulación del caso Roe v/s Wade por parte de la Corte Suprema en 2022, lo que significa que ya no tienen un derecho constitucional federal del aborto, añadió el medio.

De hecho, la cantante se refirió a esto en el festival Glastonbury, donde dijo “Estoy devastada y aterrorizada de que tantas mujeres y tantas niñas vayan a morir por esto”.