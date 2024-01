En una prueba que consistió en la preparación de “tapas y montaditos” y en el último capítulo de Top Chef VIP, Pincoya volvió a demostrar su carácter al molestarse con sus compañeros al momento de ir al supermercado del estudio.

La chilota comenzó reclamado porque su estación (mesón) se encontraba más lejos, lo que la dejaba en desventaja en términos de rapidez. “¿Para qué me dejaran tan allá a mí? Más lo que me demoro. Ahí adelante, para que no me escape… Me da una rabia, hueón (sic)”, lanzó Jennifer.

Posteriormente, la exfinalista de Gran Hermano se descargó a viva voz y frente a la cámara por la demora que le estaba tomando el ir a buscar sus ingredientes. “Tuve que ir como quince veces al supermercado porque no encuentro las hueás (sic)”, expresó Pincoya bastante ofuscada.

“Saben que me da una rabia, porque no encuentro nada. Me dificulta porque es para mí una pérdida de tiempo, que no están todas las cosas ahí, entonces, algunos compañeros agarran más y en su estación tienen muchas cosas y para el resto no dejan“, opinó molesta la exchica reality.

“No están a mano (los ingredientes) y hay que estarlos pidiendo. Entonces, eso también es una pérdida de tiempo. Estoy súper privada, te juro, estoy que me voy. Esos minutos son clave. Si yo tuviera todas las cosas a mano, avanzaría”, manifestó después.

A pesar de todos sus percances, la jugadora logró concretar su plato. Sin embargo, al momento de presentarlo, lanzó un nuevo descargo cuando estaba sola frente a la cámara: “Lo terminé pero no estoy contenta, porque yo empiezo a preguntar (a los compañeros) ‘¿y cuánto es, cuántos son (tapaditos)?’, y nadie me respondió“.

“Me acerqué a los compañeros e igual yo los entiendo, que están todos ahí haciendo sus cosas, entonces, tú entras a molestar“, cerró la concursante. Su preparación, finalmente, convenció al jurado, por lo que Pincoya, esta vez, no extendió su enojo hacia los chefs.