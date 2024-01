Vivi Acevedo se refirió recientemente a Jennifer Galvarini, conocida públicamente como Pincoya, en una entrevista. La exintegrante de Gran Hermano y profesora de educación física fue consultada respecto a su excompañera de encierro y, también, por Cony Capelli.

La joven fue parte del programa de Youtube En Aprietos, donde el entrevistador le hizo una pregunta al hueso: si acaso sentía que la relación de Pincoya y Cony había sido por interés.

Hay que considerar que Vivi mantiene su amistad con Cony en el exterior, y se les ha visto muy cercanas gracias a redes sociales. Acevedo no dudó al responder que si pensaba que el vínculo entre la oriunda de Chiloé y Capelli había sido de interés.

Vivi Acevedo por Pincoya y su relación con Cony Capelli

“Sí. Yo al principio pensaba que no, pero después me di cuenta que no entró Jennifer (a Gran Hermano), entró Pincoya, y entró a jugar. Aquí afuera igual se ha notado que ella es un personaje, cosa que está bien, ella está haciendo un personaje para redes sociales y la televisión“, expresó la profesora de educación física.

“Ahora está en Top Chef, bacán igual, pero si fue fome darse cuenta de que no era nada real, o tal vez era real en algún punto y después ya no lo fue más, entonces, el darse cuenta de eso igual es fome porque era una de las conexiones más grandes de la casa (Cony y Pincoya)”, opinó Vivi.

En ese momento, el moderador de la entrevista le comentó que todos pensaban que dicha relación perduraría fuera de la casa, a lo que Viviana respondió que “Obvio, es como la Maite (Phillips) y yo. Yo no he hablado con la Maite”, confesó la exchica reality.

A Vivi se le consultó si consideraba viable la posibilidad de que el vínculo entre Constanza y Pincoya pudiera retomarse. “No. Yo no creo que exista una (posibilidad). No es como que ambas se nieguen, es que no se va a dar nomás, porque pasaron tantas cosas. Aparte, cada una está en su rumbo y proyectos”, contestó Acevedo.