Fabrizio Copano no continuará en el área dramática de Mega: ¿Cuál es su situación con el canal?

Recientemente, Mega anunció la integración del humorista nacional Fabrizio Copano en su Área Dramática. El comediante sería parte del elenco de la teleserie Generación 98, pero ahora, informó que finalmente desistirá de este papel.

Según explicó en un post de Instagram, por decisión unilateral del canal y su área dramática, no continuará participando de la ficción nocturna. “No les miento, me entristece la situación, pero me voy tranquilo por haber dado lo mejor de mí en la interpretación del querido Julio Maturana“, explicó.

Sin embargo, esto no significa que Copano abandonará el canal. “Por temas de contrato nos vemos en la obligación de buscar un nuevo proyecto en conjunto. Espero tener pronto más novedades“, concluyó el artista.

¿Cuál es la verdadera situación de Fabrizio Copano en Mega?

Según pudo confirmar BiobioChile, la incursión del humorista en Generación 98 sí se emitirá y podrá ser vista brevemente durante los próximos capítulos de la teleserie.

“Sus aptitudes actorales no estuvieron acordes a las mínimas exigidas para seguir desarrollándose en esta área de Mega”, explicó la señal televisiva en un comunicado.

Asimismo, el canal reiteró que se están evaluando otros proyectos en los que Fabrizio Copano pueda desempeñarse, aunque por el momento, se desconocen cuáles serían.

Anteriormente, el artista había agradecido la oportunidad de incursionar en una teleserie. “Es un honor y un tremendo reto para mí entrar a un equipo tan profesional y exitoso. Agradezco la confianza a María Eugenia Rencoret y a todo Mega. ¡Espero estar a la altura y contar con el apoyo de todos ustedes!”, dijo entonces.