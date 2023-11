En el último capítulo de Tierra Brava pudo verse un tenso enfrentamiento entre Angélica Sepúlveda contra el modelo Fabio Agostini.

En medio de su rutina de entrenamiento, Angélica fue interrumpida por Fabio quien la saludó y le hizo un breve comentario: Buenos días, entrene, entrene, dele duro”, a lo que Sepúlveda no reaccionó para nada bien.

“A mí no me huevees (sic), conmigo no te metas. Mira, trata de mantener la distancia porque yo soy mucho más que tú. Tú entrena, conmigo no te conviene. Como tú he conocido a 20 en realities y la verdad es que no valen nada, eres un pobre piojo resucitado“, le lanzó ‘La Fierecilla’ al jugador.

“Lo único que te dije fue buenos días”, se defendió Agostini, pero Angélica continuó con la discusión. “¡Cállate la boca, ridículo, agresivo!“, le gritó la oriunda de Yungay.

El modelo español le cuestionó su tono, exclamándole “cuánta agresividad”. “Porque hombres como tú me hacen convertirme así (…) vaya a su rincón, vaya a su rincón”, le respondió Sepúlveda.

Ya a esa altura, el competidor optó por responder con sarcasmo. “Buenos días mi amor. Me alegra verte entrenando y te deseo un día hermoso en Tierra Brava”, a lo que Angélica le dijo que era un “florerito”.

En el momento, Fabio se retiró del patio y fue a comentar la situación con otro compañero que no pudo distinguirse por el ángulo de la cámara.

“Esa mujer está mal, me dijo de todo, hermano. Lo que me dijo Longton: ‘cuidado con esta chica’, fatal. Me conoce de dos días, loca, hermano, loca. Hay que ser delicado con algunas personas aunque no tengan la razón”, concluyó Agostini.

Mira aquí la pelea: