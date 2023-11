En el último capítulo emitido de Sígueme de TV+, Daniella Campos desclasificó información sobre Marcelo Salas e Iván Zamorano; la conocida dupla Za-Sa del fútbol chileno.

“Hay cosas que no puedo relevar porque hay cosas que también tienen que ver con códigos con las personas que yo conozco pero sí te puedo decir que dentro del camarín de fútbol habían hartas peleas, muchas peleas. Es más, puedo decir que entre Iván y Marcelo hubo una disputa muy grande“, lanzó la modelo y periodista.

“Nunca fueron tan amigos, o sea, tenían buena relación, pero yo me acuerdo haber ido a Roma a conocer cuando Marcelo estaba casado con la Carola Messen. Fue la única vez que nosotros fuimos a Roma a la casa de ellos y no nos juntamos más porque cuando estábamos en Italia, yo creo que en ese tiempo ya las cosas estaban más… Se habían limado más las asperezas, pero anterior a eso, en el mundial del 98, Francia 98, camarín, ardía Troya“, reveló Daniella.

Daniella Campos por relación de Marcelo Salas e Iván Zamorano

La periodista Cecilia Gutiérrez le consultó si aquella pelea entre los futbolistas había sido por una mujer, a lo que Campos asintió. En dicho momento, Sergio Marabolí la interrumpió preguntándole si acaso la amistad de la dupla Za-Sa había sido todo una mentira.

“No, no (…), lo que te estoy contando yo es lo que sucedía en camarines y en privado. En camarines esa pelea fue una pelea delante de todos sus compañeros y que se supo públicamente en esa época”, comenzó explicando Daniella.

“Esa pelea en el camarín que fue por una mujer (…) fue en las eliminatorias del 98”, confirmó Campos.

Los panelistas del programa insinuaron que la modelo se refería a ella misma cuando hablaba de tal mujer y le preguntaron directamente si así era.

“Yo no voy a decir nada, yo no voy a romper esos códigos, lo que sí puedo decir es confirmar que ellos no tenían tan buena relación en esa época. Estoy hablando del tiempo en que Marcelo era soltero; todavía no se casaba con Carola Messen”, aclaró Daniella.

“Había una relación conflictiva entre ellos dos“, agregó después la periodista. Campos también detalló que ambos futbolistas tenían muchos intereses en común, partiendo desde aspectos de su apariencia física hasta conquistas.

“Yo creo que los dos se estaban portando mal (…), no sé si enamorados (de la misma mujer), yo creo que a lo mejor les gustaba la misma mujer“, añadió la ex de Zamorano. “Eran como amigos y rivales“, destacó.

Revisa aquí los dichos de Daniella (casi al final del programa):