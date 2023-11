La noche del lunes, los panelistas de Gran Hermano ingresaron a la casa para pasar un día con los concursantes en el marco de la recta final del reality. Allí, Michael Jordan consultó a Constanza Capelli sobre su pasada relación con Jorge Valdivia.

Si bien ya se sabía públicamente que Cony había mantenido un fugaz romance con el exfutbolista, no se conocían muchos detalles hasta ahora, que contó cómo terminaron en medio de la separación de “El Mago” con Daniela Aránguiz.

En la conversación, Capelli reveló que estuvieron juntos aproximadamente unos 3 meses, esto mientras Valdivia ya se había separado. “Igual fue heavy porque como que viví muchos momentos con él de esa parte”, admitió.

Asimismo, se refirió a un video que se filtró de ellos durante un evento, donde aparecían abrazados. “Yo nunca había pensado qué pasaría si se filtraba, igual fue complicado. Yo no me había dado cuenta el impacto que tenía ser conocido“, explicó.

En la misma línea, comentó que “de repente íbamos a un restaurante y nos íbamos a dar un beso y la gente nos sacaba fotos“. Capelli aseguró que no fue un romance “escondido”, pero que Valdivia nunca le pidió una relación formal.

El quiebre de Constanza Capelli y Jorge Valdivia

Sobre su quiebre con el deportista, Cony comentó que “llegó un momento en el que yo caché (sic) que él no tenía resuelto nada, entonces sentí que era más negativo para mí estar ahí que positivo“.

Sin embargo, no pudo terminar la relación derechamente. “No fue como que terminamos. Él me invitó a un matrimonio en Buenos Aires y de un día para otro me dejó de contestar. Después yo me enteré por Instagram que fue con la Daniela (Aránguiz)”, reveló.

Según relató Cony, tenía todo listo para el viaje e incluso iba a ser vestida por un diseñador para la ocasión. “Tenía el vestido listo, imagínate, compré todo y de un día para otro me dejó de contestar“, aseguró.

“Yo estaba pa’ la cagá (sic). Le decía ‘por qué no me dices, contéstame, dime algo’, pero nada, nada. Después igual habló conmigo, después de un tiempo, y yo le dije que no era necesario que hiciera eso, a veces mentía innecesariamente“, comentó

Por último, manifestó que “yo con él fui súper relajada, yo lo hubiera entendido y siempre se lo dije“.