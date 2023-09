Este domingo, “Gran Hermano” confirmó que el participante Rubén fue expulsado definitivamente del programa luego que ser acusado por Scarlette de haberle realizado tocaciones mientras dormía.

“En virtud de las acusaciones realizadas por la participante Scarlette, Chilevisión decidió el día de ayer sacar de la casa y suspender la participación de Rubén durante el programa. Durante esta tarde, se ha decidido apartar definitivamente de Gran Hermano al jugador denunciado”, señaló la conductora Diana Bolocco al leer el comunicado oficial del canal junto a Julio César Rodríguez.

“Según los protocolos de CHV frente a denuncias de este tipo, tenemos la responsabilidad de asegurar un ambiente tranquilo y pacífico para todos los concursantes de nuestros programas. Por lo que, si alguna situación no se enmarca en las normas de sana convivencia, la producción puede intervenir para resolver el problema tal como así se ha hecho en este caso particular”, agregó.

De acuerdo al mismo comunicado, por estas horas tanto Rubén como Scarlette y los demás residentes de la casa-estudio están recibiendo apoyo psicológico de parte de especialistas.

Tras leer la declaración oficial de la estación privada, la dupla de animadores entró en contacto con los residentes y en específico con Scarlette.

“Es un tema súper delicado. Mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien, mucoh menos enlodar al programa. Este es un programa de la vida real y lamentablemente estas son situaciones que suceden. A muchas mujeres nos ha pasado que nos hemos sentido así de incómodas y pasadas a llevar”, señaló la denunciante.

“También estoy agradecida por el apoyo de mis compañeros que me creyeron y estuvieron apoyándome desde el minuto cero. También agradecida por la decisión de la producción y el apoyo que me brindaron. Quiero seguir adelante. Me siento cómoda en la casa y conforme, contenta, con el apoyo de los demás”, agregó Scarlette.

De acuerdo a Bolocco, la producción le propuso a la jugadora salir del programa, opción que rechazó. “Para mí es un sueño estar acá, siempre lo quise… El acto de otras personas por sobre mí no me afectan ni me definen como persona”, acotó.

Tras el diálogo con los concurantes, el reality show siguió su curso. Para esta jornada, se espera el anuncio de un nuevo eliminado del programa, esta vez por decisión del público. Mónica, Constanza y Jennifer son las candidatas.