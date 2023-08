Este lunes de manera extraordinaria ocurre una nueva eliminación en el reality Gran Hermano, el proceso se lleva a cabo los domingos normalmente, pero desde producción decidieron alargar las votaciones del público por los repentinos cambios en la placa luego de que Sebastián Ramírez se retirara del programa, quedando en riesgo Constanza, Jennifer (Pincoya) y Viviana.

Esta eliminación ha sido una de las que ha causado más expectación en el programa hasta ahora y la tensión se vive dentro de la casa, donde todos esperan saber los resultados. En medio de la espera, Pincoya y Coni, que son aliadas, lanzaron duros descargos contra sus compañeras.

“Estoy enojada porque todo el día me pelan estas mierdas (sic), así que gente vote para que se vaya la Vivi“, sentenció Pincoya en conversación con Coni mientras descansaban. Asimismo, mencionó que no tiene mucha confianza en el resto de sus compañeras y las tildó de “mal agradecidas”.

De hecho, ninguna se salvó: “que se vaya toda esa manada de lobas, son malas“, expresó.

Coni por su parte se mostró de acuerdo con los dichos de Jennifer, que posteriormente procedió a analizar el comportamiento de Trinidad, con quien tuvieron conflictos en el pasado. “No le creo nada”, dijo Coni, “a veces siento que hasta lo que cuenta es mentira”, agregó.

“Esa vez lo dijo la Maite, dijo ‘esta hace muy buenas coartadas’ y a veces siento que hasta lo que cuenta es mentira. (…) Ella lo hace para hacerse la llamaora, si eso no es verdad, aparte es súper mala actriz. Yo no soy actriz, pero actúo mejor que ella“, añadió Pincoya.

Para finalizar, concluyó que Trini simplemente no es de su agrado. “Me da rabia la gente cínica. Unas ganas de decirle ‘qué me vení’ a abrazar, conchetumare (sic)’, andai puro pelando“, cerró.

Cabe recordar que, esta noche durante la emisión de Chilevisión del reality, se detendrán las votaciones y se conocerá quién de las que está en placa se retira finalmente del show.