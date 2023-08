Los personajes acordaron no terminar su amistad tras la confesión amorosa de Joselo y Thiago, lo que quitó toda esperanza para la pareja más querida por los televidentes.

Tras el adelanto liberado por Mega este lunes, finalmente salió al aire la conversación entre Thiago y Alice de Como la vida misma, donde un acuerdo podría anular todas las esperanzas de la relación entre el personaje de Francisco Dañobetia y el de Max Salgado.

En una escena de la ficción se pudo ver a los compañeros de pensión conversar sobre el interés amoroso de Thiago para con Joselo, la ahora expareja de Alice: “Me siento pésimo, de verdad yo no quería complicar las cosas entre ustedes dos”, le comenzó diciendo el personaje.

Sin embargo, pronto fue interpelado por Alice: “¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué te sucede a tí con Joselo? Ya sabemos que a Joselo le gustas, pero a ti también te gusta él?”, le dijo.

Pese a dar algunas vueltas antes de responderle, finalmente Thiago le confesó: “No te voy a mentir, de que hay una química, la hay … Sí, me gusta”. No obstante, la cara de decepción de Alice dio paso a un acuerdo entre los amigos que no dejó para nada contentos a los televidentes.

“Pero tú eres mi amiga y yo a ti te quiero mucho y tú llegaste antes a mi vida (…) yo no estoy pensando en hacer nada ‘friends before men’ (amigos antes que hombres, en español)”, acordó el personaje de Francisco Dañobetía. “Amigos antes que hombres”, confirmó Alice de regreso, acuerdo que sellaron con un abrazo.

A través de redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar, puesto que desde que ingresó el personaje del ex Papá a la Deriva a la ficción los televidentes han esperado que concrete una relación con el hijo de Sole.

con esto, seguramente va aparecer un interes amoroso para Thiago y el Joselo la va a sufrir poniendose celoso a cada rato😭😭 #comolavidamisma — cami // (@valuschic) August 2, 2023

Bueno no vamos a tener thiaselo canon en un buen rato #comolavidamisma pic.twitter.com/NMr6usjt1m — alex estudiando pa la paes (@peraltabff) August 2, 2023

Y ahora por está conversación de mierda la relación de los thiaselo se va a estancar, mega hace 1 cosa bien y 2 mal 😡😡#comolavidamisma — jeongyeon Best girl 💗 (@twicemyonlylove) August 2, 2023

PERO THIAGO POR LA XUXA #ComoLaVidaMisma — ★: sav ! (@koobambis) August 2, 2023