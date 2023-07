Una álgida discusión se dio entre el periodista de Mega, José Antonio Neme, y la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, en Twitter a propósito de los dichos homofóbicos de esta última contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Luego de que Aranda acusara al representante de la cartera de educación de ser un activista LGBTIQ+ en temas de educación pública, varios políticos salieron al paso acusándola de homofobia, lo que fue secundado por el mismo presidente de Chile, Gabriel Boric, a través de un Tweet: “Desgraciadamente, la acusación al Ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí queda claramente en evidencia”, escribió junto a un registro de su intervención.

Sin embargo, el periodista la llamó a debatir cuando se tomó un minuto de la transmisión del matinal de Mega que conduce, Mucho Gusto. Tras esto, Marcela Aranda aceptó discutir el tema en televisión, donde aseguró que tenía pruebas de sus acusaciones.

“Debatamos, no tengo problemas… O tu desafío a debatir fue solo para la TV? Ojalá te calmes, bajes el tono y te informes bien antes”, comenzó diciendo en un texto que cargó a su cuenta de Twitter.

“Porque lo que tengo que decirte tiene respaldo y argumentos MUY SÓLIDOS. Veamos si mis fuentes y pruebas son tan “estúpidas” como señalas!!”, aseguró. “Tu productora tiene mi fono, estaré esperando, me contacten…. Como dice el dicho: en la cancha se ven los gallos“, cerró.

Junto a la imagen Aranda etiquetó a José Antonio Neme y le escribió: “Espero tu respuesta”. Sin dudar, el aludido le respondió con un férreo ataque vinculado a la relación de la representante del “bus de la libertad” con su hija transgénero.

“Claro en la cancha… pero debate sin exclusiones“, le dijo. “Parto: ¿me explica cómo una mujer defensora de la familia hace 8 años que no ve a su propia hija tal como se ha ventilado públicamente? Porque -discúlpeme- pero algo no cuadra. Abrazos miles”, respondió.

Hasta el momento, Marcela Aranda no ha vuelto a referirse al tema de manera pública ni ha contestado al tweet del periodista.

Claro en la cancha..pero debate sin exclusiones. Parto: me explica cómo una mujer defensora de la familia hace 8 años que no ve a su propia hija tal como

se ha ventilado públicamente? Porque -discúlpeme- pero algo no cuadra. Abrazos miles… https://t.co/iJhXCYWt73

— Jose Antonio Neme (@jananeme) July 13, 2023