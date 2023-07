Las críticas por la orientación sexual al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en medio su acusación constitucional, sigue generando polémica y esta vez fue el periodista José Antonio Neme quien se tomó unos minutos del matinal Mucho Gusto, para expresar claramente su punto de vista.

Recordemos que este martes Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano, intervino en la audiencia entregando argumentos que, posteriormente, fueron calificados de “homofobia”.

“Esto (la acusación constitucional) se ha teñido por otro elemento por culpa de la exposición que hace la señora Marcela Aranda y luego un comentario de la diputada María Luisa Cordero, que hace en su programa de radio”, comenzó el animador, haciendo referencia a los dichos de la parlamentaria, quien trató de “pervertido” y “gordito enfermo” al ministro.

“Yo quiero decir algo que ha pasado un poquito desapercibido, y me parece tremendamente grave”, advirtió.

“Se ha hablado desde el gobierno que esta acusación tiene un argumento homofóbico, que básicamente no hay un contenido sustantivo, y que esto tiene que ver más bien con un prejuicio de ciertos sectores sociales y políticos porque el ministro es homosexual”, apuntó.

Citando a la ministra Carolina Tohá, Neme agregó que “se ha reactivado una homofobia estructural en algunos sectores del país que quieren sacar al ministro Ávila por su condición de homosexual”.

Neme por críticas a Ávila: “No sé pasaría con un ministro heterosexual”

El periodista criticó duramente los dichos de ambas mujeres, especialmente por compartir la idea de que las personas homosexuales quieren sexualizar a los niños.

“Yo como ciudadano, periodista y homosexual, voy a decir lo siguiente: a mí me parece que acá se ha transgredido la homofobia que pueda tener tal o cual parlamentario o persona. Aquí se hacen acusaciones súper graves, que instalan una narrativa que es delirante no sólo para el ministro Ávila, sino que para todas las personas que no tenemos una condición sexual de heterosexuales, sentenció.

“Yo no sé si esto pasaría con un ministro heterosexual. Yo no sé si a un ministro heterosexual se le diría que su vida privada está tocando su función pública, y no voy a repetir las palabras de la doctora Cordero porque me parecen insolentes”, continuó.

“¿Ustedes de verdad creen que las personas homosexuales andamos sexualizando personas por la vida? ¿O qué estando aquí voy a tratar de seducir a Gonzalo o tratar de tocar a algún compañero?”, cuestionó.

“El ministro Ávila está implementando un plan de gobierno para el cual fue mandatado. Uno puede estar de acuerdo o no. Hay muchas de esas fichas de educación sexual que venían del año 2017. Entonces a mí me parece indignante como ciudadano homosexual de Chile, que se instale la idea de que un ministro, por ser homosexual, sea responsable de sexualizar menores de edad. Eso es muy grave”, dijo.

Asimismo, Neme calificó los dichos de Aranda contra Ávila como “puras estupideces”. “Yo la desafío a un debate conmigo, porque ha dicho puras estupideces y le ha hecho un flaco favor a la derecha, porque debilita la acusación”, complementó. “Hemos dejado de hablar de la Junaeb, de la plata que se supone que se perdió”.

“Decir que el ministro es un activista, yo no sé si lo es o lo fue en el pasado, no significa que va a sexualizar menores, y eso es lo que dice la doctora Cordero, que sexualiza a la infancia”, enfatizó.

“A mí me duele y me molesta que cualquier persona en Chile, en los medios de comunicación… pueda decir que una persona que es homosexual anda sexualizando a los niños y pase así no más”, cerró.