El periodista de TVN, Davor Gjuranovic, quien se encuentra cubriendo el proceso eleccionario en Punta Arenas, se convirtió en blanco de críticas en redes sociales luego de que los internautas apuntaran que el comunicador estaba tocando los votos escrutados.

Gjuranovic estaba conversando con los vocales de mesa sobre la falta de pizarra para hacer el conteo de votos, cuando se percató de que estos habían apilado los votos efectuados sobre una mesa con el fin de mantener un conteo.

En ese momento el periodista se acercó a leer los votos, instancia en la que tocó las papeletas y acomodó para que el camarógrafo pudiera captar la imagen, sin mediar que esta acción está prohibida por el Servicio Electoral.

Los internautas dieron cuenta de ello a través de Twitter, donde le apuntaron su error a Davor Gjuranovic y le comunicaron que su acción se podría tomar para malos entendidos.

#ChileElige Digan a Dabor que no manipule los votos que al final se puede predtar para malos entendidos… 🙄 me da igual quien gane las elecciones pero me molesta ver que el periodista interfiera en el proceso 🫠

— Jorge Ramos (@jorginutri) May 7, 2023