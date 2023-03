La conductora de televisión, Carola de Moras, estuvo en el programa de trasnoche de TVN, Buenas noches a todos, este jueves, donde confesó que la razón por la que perdió un pulmón a los 8 años fue por un “palo de uva enquistado”.

“A los 8 años me lo sacaron. Por cosas de la vida, la una en un millón (…) se me enterró un palito de uva en el pulmón cuando era muy chiquitita. A los 8 años se dieron cuenta por qué sufrí una crisis, de un pulmón totalmente colapsado, lleno de líquido, infección adentro, y me lo sacan“, relató la ex animadora del Festival de Viña.

Sumado a esto, la también modelo contó que fue un proceso difícil, pues tuvo que llegar un especialista estadounidense para llegar al diagnóstico correcto tras bastante tiempo hospitalizada. Y esto, pues, se presentó como una “salvación”, ya que la otra opción era realizar una extracción que implicaba romper algunas costillas y luego instalar una placa metálica que iba a reducir su movilidad.

¿Qué tan frecuente es el accidente que vivió Carola de Moras?

De acuerdo a Marcelo Parra, jefe de Especialidades Quirúrgicas y coordinador de cirugía torácica de Integramédica en conversación con BioBioChile, esto “es poco común, pero puede ocurrir si se inhala accidentalmente mientras se come una uva y no se retiró el palo”.

El alojo de este elemento en el pulmón puede obstruir las vías respiratorias, causando dificultad respiratoria y dolor en el pecho, describe el profesional. A lo que añade: “También puede causar inflamación en el tejido pulmonar circundante, lo que puede llevar a una infección pulmonar si no se trata adecuadamente”.

Ante estos casos, el experto señala que si se descubre de manera temprana el elemento puede “extraerse mediante un procedimiento ambulatorio llamado broncoscopia, que es un procedimiento donde se utiliza un tubo flexible para acceder a los pulmones y retirar el objeto extraño“.

Sin embargo, cuando el diagnóstico es tardío, como en el caso de Carola de Moras, se puede requerir de un procedimiento más invasivo como una resección pulmonar.

Luego de la intervención, la animadora tuvo que utilizar un “carrito que era como un coche con dos tarritos”, uno de los que servía para ingresar un líquido para limpiar el tórax cuando inhalaba y el otro para expulsarlo. “Yo caminaba por la clínica con mi carrito y todo, y al tiempo me recuperé”, concluyó.