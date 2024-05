El presidente Gabriel Boric llevó a cabo la entrevista con miembros de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), donde respondió respecto a varios temas, entre ellos seguridad pública, economía y proyecciones de crecimiento.

Fue un momento de la conversación, donde precisamente se hablaba de Pacto Fiscal, en que la periodista Angélica Bulnes consultó al mandatario sobre antiguos dichos expuestos en una entrevista con la BBC.

Esto se dio en julio de 2023, cuando en la mencionada conversación se le consultó a Boric respecto a frases expuestas por el economista Andrés Velasco, quien sostuvo que “el presidente debería entender que los chilenos no quieren derrocar el capitalismo, sino que quieren arreglarlo”.

“No estoy de acuerdo con Andrés Velasco, creo que eso está en disputa, en una disputa permanente”, aseveró el jefe de Estado en ese entonces, reconociendo que “parte de mí” está de acuerdo en derrocar el capitalismo en nuestro país.

“Creo firmemente que el capitalismo no es la mejor manera de resolver nuestros problemas en la sociedad”, añadió.

Acto seguido, también sostuvo: “no creo que se pueda derrocar sin más si no se propone una alternativa que sea viable y que sea mejor para la gente”.

Boric en entrevista de la Archi

Fue en plena conversación que la periodista de T13 Radio emplazó al presidente por lo expuesto en Julio de 2023.

“Usted le está pidiendo un cambio en la disposición a los empresarios (Pacto Fiscal). Usted la semana pasada relevó como nunca el crecimiento económico, tengo que entender que esa parte suya que quería derrocar el capitalismo…. ya no está en ese ánimo”, indicó.

En este sentido, el mandatario aseguró que aquella frase había sido “sacada de contexto”.

“Parte mía que quiere derrocar el Capitalismo… Mire, es que no es por lo que planteé en la entrevista con la BBC el año pasado, fue otra discusión. Mire, no me voy a referir a frases sacadas de contexto de una entrevista de 30 minutos”, replicó el presidente.

“Mire, yo soy una persona de izquierda, que cree que el crecimiento es necesario, que le hace bien al país, y que ese crecimiento debe ser distribuido de manera justa (…) cuando veo que en nuestro país hay 800.000 personas que ganan el sueldo mínimo, cuando veo que más del 80% de los jubilados tiene menos del sueldo mínimo o la desigualdad de ingresos y segregación, digo ‘acá lo podemos hacer mejor con la distribución de la riqueza’, eso lo mantengo y sostengo”, concluyó.