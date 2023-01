Esta noche, Bombo Fica fue el encargado de ofrecer el humor en la cuarta y última noche del Festival del Huaso de Olmué. En su exitosa rutina, el humorista recordó su paso por “El discípulo del chef”.

“Llegué con una pinta de cocinero italiano y a la semana se dieron cuenta que no sabía cocinar”, comentó el humorista en su rutina, donde hizo alusión a la pandemia y los efectos de esta en la sociedad chilena.

En la historia que narró frente al Patagual, Bombo había decidido irse a Purén, su ciudad natal, para reinventarse desde allí luego de perder su actividad laboral producto de la pandemia.

Por lo mismo, y tras la ayuda de un par de amigos, decide iniciar una empresa madera, que terminó siendo una pésima decisión. “Fui el primer huevón al que se le quemó el agua. Me dijeron: Bombo, tú no sabí cocinar. ‘Yo vine por la platita no más””, dijo ante las risas del Patagual.

“Aguanté un mes. Quiero hablar con la producción, dije. Muchachos, me tengo que ir tengo 18 camiones esperándome”, cerró en alusión a la empresa maderera.

Para esta noche, en el cierre del Festival del Huaso de Olmué, se espera el show del grupo de cumbia Santaferia. El primer acto, es tuvo a cargo de la banda cuequera Entremares.