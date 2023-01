Paulina Alvarado y su especial amuleto en el backstage de Olmué: "Mi abuela siempre me acompaña"

Junto a Esteban Leal, la periodista Paulina Alvarado se ha hecho cargo del backstage del Festival del Huaso de Olmué 2023, labor que ha desarrollado junto a un especial amuleto.

“Llevo una bufanda negra, que era de mi abuela. Se llamaba Rosa”, comentó a BioBioChile a minutos del inicio de la cuarta y última jornada del evento.

“Ella murió hace casi dos años. A mí me dolió mucho, porque era mi segunda mamá. Me encantaría que estuviese viéndome, pero estoy segura de que me está viendo desde otro lugar”, señaló.

“Me acompaña siempre, ella anda conmigo para todas partes. Me protege, me cuida, y hace que todo vaya en su cauce”, agregó.

Para esta noche, tal como en las tres últimas jornadas, el vestido escogido fue de la diseñadora nacional Nicoletta Valentina.

“La cualidad es que todas las telas que ella crea las prueba en distintos tipos de cuerpo, para todos los gustos, entonces se estilizan en todos los tipos de cuerpo”, explicó Paulina Alvarado sobre el vestido, utilizado en el New York Fashion Week.

“Es diferente, no es de uso diario. Y tiene todo que ver con el tema de Entremares, con un guiño al folclor, a la cueca, con raíces chilenas”, añadió sobre las rosas estampadas en la prenda.