Si bien existe la creencia de que el chileno habla mal tanto por parte de otros países como de los propios nacidos en Chile, poco a poco el país se ha ido transformando en una entidad del doblaje, logrando estar a cargo de diversos y famosos programas.

Y es que en la industria del doblaje, donde la tierra nacional compite contra México, Colombia y demases, no solo tenemos personajes populares que provienen de voces nacionales, sino que también diferentes famosos han prestado su voz para interpretar a diferentes personajes.

Así, a más de alguno le asombraría saber que actores como Elvira Cristi, Daniela Palavecino, Adriano Castillo e incluso Cristián de la Fuente han participado interpretando a diferentes personajes tanto de populares series como de dibujos animados.

Es por esto que BioBioChile quiso compartir algunos de los personajes que diferentes famosos chilenos han interpretado en el arte del doblaje.

Carlos Díaz

Si bien la semana pasada salió a la luz su rol como Stingy en Lazy Town tras su participación en Juego textual, el actor de Verdades Ocultas ha doblado diferentes personajes a lo largo de su carrera.

Entre ellos, está detrás de diferentes programas de anime. También participó en las series animadas Avatar: La Leyenda de Aang, Jake Long: El Dragón Occidental, Zona Tiza, entre otros.

Asimismo, también interpretó Eric Forman en la sitcom That ’70s Show. Y, a nivel nacional, realizó la voz de Ramón en Pulentos durante la temporada 2 y la película.

Adriano Castillo

El mítico actor conocido por su papel como el “Compadre Moncho” en Los Venegas no solo sorprende al saber que estudió Química y Farmacia, sino que también logró ser conocido por ser la voz de Jon Bonachon en la serie Garfield y sus Amigos, que contó con su doblaje hecho en Chile.

Elvira Cristi

La actriz, doblajista y locutora radial también prestó su voz para diferentes doblajes de diferentes producciones. Entre ellas, se encuentra el reality australiano The block.

Asimismo, también hizo la voz de la profesora llamada Señorita Marcia en la serie infantil brasileña Princesas del Mar, que tuvo su doblaje en Chile.

Roberto Farías

El actor chileno conocido por sus papeles como Eloy en Hijos del Desierto o Marcelo Alarcón en Los archivos del Cardenal no se queda atrás doblando personajes. De por sí, estuvo a cargo de doblar a diferentes personajes de anime, así como también fue la voz del bravucón Brad Morton en Jake Long: El Dragón Occidental.

También suma voces en icónicas series como Manual de Supervivencia escolar de Ned, donde hizo la voz del profesor de computación, el señor Kwest, así como también la voz de Steven Hydeen en That 70’s Show.

Daniela Palavecino

La actriz también suma créditos en el mundo del doblaje. Al igual que Cristi, fue parte de la serie infantil Princesas del Mar, donde interpretó a Tiburina, una de las protagonistas.

Asimismo, en series infantiles, fue la Agente Pez Rosa en Peztronauta, y la rinoceronte rosa Lulu en Ni Hao, Kai-Lan. Sin embargo, sus personajes más conocidos vienen de series de Netflix como Orange Is The New Black, donde hace la voz de Alex Vause, una de las protagonistas.

De igual forma, muchos reconocen su voz en el doblade de Karen Page en las series de Marvel Daredevil, The Defenders y en The Punisher.

Cristián de la Fuente

El actor chileno no solo ha explorado el mundo de las teleseries y películas en el exterior, sino que también dio sus primeros pasos en el doblaje en 2010, donde dio su voz a Buttercup, el unicornio blanco de felpa de la pequeña Bonnie en Toy Story 3.

Además, en 2017 también estuvo a cargo de ser la voz original de Pepe Cortisona en la película de Condorito.

Un doblaje para chilenos

Asimismo, cabe destacar a otros famosos como Rodrigo Salinas, Tonka Tomicic, Fernando Godoy, Martín Cárcamo, Augusto Schuster y el youtuber Germán Garmendia. Y es que todos ellos participaron en una versión especial de la película La Era del Hielo: Choque de Mundos.

Específicamente, la cinta logró que Chile fuera el único país en Latinoamérica donde la quinta parte de la saga tuvo acceso a voces nacionales, sumadas a las voces originales de sus protagonistas.

Más allá de los famosos: Las voces icónicas chilenas

Sin embargo, la industria del doblaje chileno se ha podido instalar con creces en Latinoamérica, logrando que diversos chilenos pudieran figurar entre las voces más icónicas de diferentes series y dibujos animados.

Entre ellos, por ejemplo, se encuentra Sandro Larenas, quien ya inmortalizó su voz de Garfield desde la serie animada Garfield y sus amigos y El Show de Garfield. Larenas además interpretó a Donald Trump en el reality show The Apprentice.

También suma el Rey Pulpo en Princesas del Mar, la versión mayor de Zuco en La leyenda de Korra, así como también diferentes teleseries turcas como Las Mil y Una Noches o ¿Qué culpa tiene Fatmagül?

Especial: La navidad de Garfield (1987)

Doblaje: Chileno@d0blaj3pico abre los mensajes para poder mandarte aportes. De igual manera crédito a @NoSomosNonos que compartió la escena hace poco. pic.twitter.com/3OA6fsHhFt — CeHache con C y H 🫧 (@CeHache91) December 24, 2022

Por otro lado, Nicolás Carmona también se hizo un nombre al doblar al mítico Ali Vefa en la teleserie turca Doctor Milagro. Carmona también ha participado en series animadas como Paw Patrol, donde hace las voces de Dwayne y Al.

Asimismo, Rodrigo Saavedra también se pudo consolidar en diferentes caricaturas como en Ziggy de Lazy Town, Mister Maker de la serie homónima, Jake Long de El Dragón Occidental, Shinichi Kudo de Detective Conan y más.

Saavedra además posee grandes voces nacionales como la del popular Perro Chocolo y Condorito en Condorito la película.

Jessica Toledo también se caracteriza por su gran número de interpretaciones, como Katara en la serie animada Avatar: La leyenda de Aang y a Trixie Carter en Jake Long: El dragón occidental. En su historial se suman series, animes y muchos más.

Doblajes estelares

Otra voz reconocida internacionalmente es la de René Pinochet, en especial porque logró ser protagonista de diferentes series animadas como Avatar: La Leyenda de Aang donde fue el propio Aang, Yang en Ying Yang Yo, Ryder en Paw Patrol o Todd Daring en Los sustitutos.

También suma en su lista al característico Cabeza de Coco en Manual de supervivencia escolar de Ned, Benzo en Pulentos, la pequeña Stephanie de Lazy Town en sus primeros episodios y muchos más.

Respecto a Lazy Town, existen muchos otros protagonistas que fueron interpretados por chilenos, como el propio Sportacus, quien surgió del actor de doblaje Pablo Ausensi, quien también interpretó a Sonic y Shadow en Sonic X.

Robie Rotten también tiene una voz chilena en el doblaje latinoamericano con Alexis Quiroz, actor que también dobló a los personajes Gordy de Manual de supervivencia escolar de Ned o el Abuelo Luong Lao Shi en Jake Long: El dragón occidental.

En el cierre de las voces estelares no podría faltar Sergio Sáez, quien tiene una de las voces más características de los dibujos animados: la primera voz de Cosmo en Los Padrinos Mágicos, serie donde también realiza la voz de Anti-Cosmo y Norm el genio.

Sus papeles no quedan allí, ya que su voz también trae recuerdos a la infancia al ser la voz del Mapa en Dora la Exploradora, el Conejo Rancio en Catdog y en series animadas para adultos como South Park, donde hace la voz de Butter, Stan, el padre de Butters, y el señor Esclavo.