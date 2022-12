El actor Carlos Díaz contó en el último capítulo de Juego Textual que estuvo a cargo del doblar la voz del divertido personaje de ‘Lazy Town’, Stingy. El intérprete además relató su experiencia trabajando con el actor detrás de Sportacus, Magnús Scheving.

El ex Verdades Ocultas, narró que cuando se encontraba estudiando teatro, realizó un curso de doblaje junto a una compañera. A partir de esto, Carlos Díaz prestó su voz para varios personajes de series y películas infantiles, entre ellas el egoísta ‘Stingy’ de ‘Lazy Town’.

“(Para) la voz tengo que taparme la nariz”, dijo antes de comenzar a interpretar a la caricatura para niños, donde imitó la recordada frase “esto es mío, todo es mío”.

No obstante, la técnica no resultaba tan cómoda de realizar por varias horas: “Era terrible. La nariz después de muchas horas -dijo haciendo una expresión de cansancio- y después la otra, pero no salía igual”.

Carlos Díaz también relató como fue su experiencia trabajando con el protagonista de la serie: “Además, tuve el placer de trabaja con Magnus, el Sportacus. Estuve trabajando acá en Chile, en Buenos Aires y en Colombia. Hicimos el espectáculo que era de Discovery Kids”, contó.