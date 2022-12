Durante la noche del lunes, el comediante Paul Vásquez, mejor conocido como El Flaco, conversó con Eduardo Fuentes en el programa Buenas Noches a Todos, donde comentó que espera iniciar sus estudios como técnico de enfermería en 2023.

En medio de la entrevista, Fuentes señaló el deseo de Vásquez de poder estudiar dicha carrera, a lo que Vásquez respondió de inmediato: “No quiero entrar, ya me matriculé”.

Así, y para sorpresa del periodista, el cómico aseguró que “el 20 de marzo entro a clases”, apuntando a que su hijo también ingresará a estudiar lo mismo.

“Pero no vamos a ser compañeros”, puntualizó, apuntando que si bien su hijo estudiará en Valparaíso, él hará lo mismo en Santiago, región Metropolitana.

“Mi hija está esperando el resultado, porque salió de cuarto medio (…) ella quiere estudiar medicina”, aseveró, para luego explicar los motivos que lo impulsaron a estudiar una carrera.

“La idea de estudiar es profesionalizar mi capacidad de salvar una vida. Esto es para hacer un proyecto de una pyme, de poner al servicio una ambulancia que me genere dinero para poder pagar los estudios de mis hijos”, indicó.

Al hablar de su futuro proyecto, el animador del espacio quiso ahondar en el hecho de querer buscar una nueva especialidad, consultándole a Paul Vásquez si planea retirarse del humor para dedicarse a ser técnico en enfermería.

“No, no, no. Pero tampoco me veo con 70 años haciendo humor, yo quiero aportar para hacer este gran proyecto que tengo de crear una red de urgencia”, dijo.

Al respecto, Fuentes planteó los motivos por los que buscaría un futuro retiro.

“Mi personaje siempre se ha vestido con zapatitos de charol, pantalones cortos y su gorro. Hasta el momento saco carcajadas (…) pero después no quiero que la voz mía no sea la misma, que mis gestos y movimientos no sean los mismos”, explicó.

“No quiero que el flaco se vea destruido”, añadió, recalcando además que actualmente “no estoy hablando de retiro, yo puedo combinar las dos cosas (sus estudios y proyectos cómicos), pero hay que dejar espacio a las nuevas generaciones”.