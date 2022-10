A días de debutar en el nuevo “Tu día”, el matinal de Canal 13 donde comparte conducción con José Luis Repenning, esta semana el nombre de Priscilla Vargas circuló como uno de los posibles jurados del próximo Festival de Viña del Mar 2023.

Los primeros ecos del rumor vinieron desde el programa “Zona de estrellas”, del canal de cable Zona latina, donde deslizaron que la periodista había sido seleccionada como la carta de la estación privada para su escaño en el jurado.

Tras esto, el panelista Manu González se contactó directamente con Vargas, quien desmintió, por el momento, cualquier tipo de acercamiento con el festival.

“Te juro que no (…). Lamentablemente no, y qué vergüenza tener que explicar estas cosas así”, aseguró en voz del reportero, tal como detalla el portal del diario electrónico La Cuarta.

“No me han dicho absolutamente nada, no sé nada; y aún no está clara la estructura del matinal de cara al Festival: si vamos a ir los dos (con Repenning), si no iremos, si se desplazará una unidad móvil, no lo sabemos aún”, añadió Vargas.

El debut del nuevo “Tu día” dejó un positivo balance al interior del canal privado. La semana pasada, tras el arribo de la nueva pareja de animadores, el programa promedió 5,5 puntos en su horario, quedando detrás de Mega (con 6,5 puntos) y Chilevisión (7,5).