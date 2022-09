La noche de esta jornada el programa Buenas noches a todos tendrá como invitado al exconductor de Yingo, quien aseguró “estar dispuesto, como siempre, a contar mi verdad”.

En un adelanto dado a conocer por TVN, el expanelista de Mucho Gusto se refirió a las críticas que ha recibido durante su carrera.

“¿Por qué va ese degenerado, ese acosador, ese violador? ¿Por qué merecería morir?”, planteó Lucero en conversación con Eduardo Fuentes.

“Yo no soy Nicolás López, no soy Pradenas (Martín), yo no soy ninguna persona que haya sido juzgada ni condenada por algún tribunal”, agregó.

Por su parte, el comunicador aseveró que hoy en día su mayor éxito es que puede “dormir tranquilo”.

Recordemos que la última experiencia televisiva de Karol fue en 2019, cuando era parte del matinal de Mega.

En noviembre de ese año se dio a conocer que el animador no seguiría en el matinal luego de no haber renovado su contrato con la estación de Bethia y optar por proyectos personales, como dedicarse de lleno a su empresa de comunicaciones.

La entrevista de Fuentes a Lucero se emitirá este martes a las 23:45 por las pantallas de TVN.