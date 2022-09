Milly Alcock, la actriz que da vida a Rhaenyra Targaryen, comentó cómo se sintió al grabar una escena donde cometía incesto en la nueva serie de HBO Max, "House of the Dragon". En ese sentido, dijo que haber ensayado el momento junto al coprotagonista Matt Smith y una coordinadora, hizo el momento más fácil. No así, que los extras estuvieran completamente desnudos.

Este domingo, HBO estrenó un nuevo capítulo de “House of the Dragon“, con una escena de incesto que involucra a sus protagonistas; Milly Alcock, en el papel de Rhaenyra Targaryen; y Matt Smith, quien interpreta a su tío, Daemon Targaryen.

Cabe recordar que la producción es una precuela de la exitosa serie de “Game of Thrones”, basada en la obra literaria de George R. R. Martin, y está situada casi 200 años antes de lo que vimos en anteriormente.

La escena de incesto en House of the Dragon

Durante la noche del domingo 11 de septiembre, se liberó el cuarto episodio de “House of The Dragon”. Y si bien -dentro de la historia- el incesto es algo común, sobre todo para la casa Targaryen, no es así para sus intérpretes.

En ese sentido, Milly Alcock de 22 años, y Matt Smith de 39, realizaron una de las escenas más comentadas de la nueva producción. Ambos protagonizaron el momento en que Daemon Targaryen besa a su sobrina y heredera del “Trono de Hierro”, Rhaenyra Targaryen.

Pero eso no es todo, al momento del ósculo, los personajes estaban dentro de un burdel de “Desembarco del Rey”, rodeados de personas desnudas que simulaban tener sexo o participar de una especie de orgía.

Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen) y el comentado momento

Fuera de todo lo esperado, la actriz, Milly Alcock, dijo no haberse sentido incómoda en la grabación del momento de incesto, según The New York Post.

“Por extraño que parezca (Matt Smith y yo) éramos solo una especie de compañeros. Entonces, fue bastante cómodo”, dijo la actriz detrás de Rhaenyra Targaryen sobre la escena con Smith. “Teníamos una coordinadora de intimidad y trabajamos con ella durante el proceso de ensayo y lo bloqueamos meses antes”, agregó.

Lo que sí le causó impresión fue la actuación de los extras: “Clare Kilner, nuestra directora, se aseguró de que no hubiéramos visto nada de los burdeles hasta que estábamos filmando”, dijo Alcock. “Entonces, esa fue la primera vez que caminamos por el burdel, con todos estos otros cuerpos desnudos. Entonces, eso fue bastante impactante. Estás como, ‘Esto es un poco extraño y tonto’”, añadió.

Por lo anterior, y debido a que ella y el coprotagonista estaban vestidos cuando grabaron la escena, calificó el momento como “bastante retorcido”. “Nos sentimos muy arreglados, porque todos los demás estaban desnudos”, concluyó.