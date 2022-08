Al igual que ocurría con Game of Thones (Juego de tronos), House of the Dragon (La casa del dragón), estrenada este domingo en HBO Max y HBO, contiene violencia gráfica, pero hay una escena en particular que resulta muy impactante en este primer episodio.

Game of Thones (Juego de tronos) se caracterizó por ser una serie que mostraba mucha violencia gráfica, así que se esperaba que su precuela, House of the Dragon (La casa del dragón), ya disponible para ver en el streaming HBO Max, siguiera esos pasos.

La producción cumple con esa predicción; sin embargo, hay una escena en particular que de seguro impactará a más de una persona.

Se trata de una secuencia que muestra una brutal violencia en contra de una mujer embarazada.

La víctima es la reina Aemma (Sian Brooke) y el culpable es su propio esposo, el rey Viserys Targaryen (Paddy Considine).

El momento ocurre hacia la mitad del episodio 1, cuando Aemma está dando a luz a quien será su segundo hijo junto a Viserys y se presentan complicaciones en el parto.

Es entonces cuando el gran maestre Mellos (David Horovitch) le da la mala noticia al rey, en privado, y le dice que sólo existen dos caminos: dejan todo “en manos de los dioses” y se arriesgan a que mueran ambos, o le sacan a la fuerza al bebé desde el vientre, lo que matará irremediablemente a la reina.

Tras debatirse brevemente, Viserys decide salvar al bebé y matar a su esposa, ante lo cual la reina es inmovilizada contra su voluntad, en medio de gritos desgarradores.

Los curanderos le cortan el vientre por completo, estando ella aún con vida, y le sacan al bebé. La mujer muere a los pocos segundos.

Hay otras escenas violentas en este primer episodio, pero esta es, sin duda, la más cruda de todas.

Los creadores advirtieron sobre escenas violentas contra mujeres

Esta escena shockeante hace recordar a una advertencia que realizó previo al estreno Miguel Sapochnik, uno de los directores y productores de La casa del dragón.

En una entrevista con la revista estadounidense The Hollywood Reporter en julio, el cineasta explicó por qué decidieron incluir escenas violentas contra mujeres en esta nueva producción.

Esta inquietud surge a partir de que Game of Thrones también tiene varias secuencias de ese tipo, en especial de carácter sexual.

De acuerdo al director, es necesario mostrar esa clase de hechos porque era común que ocurrieran durante la edad media, época en que se inspira la fantasía épica de Juego de tronos.

“Vamos a sacar a la luz ese aspecto. No se puede ignorar la violencia que los hombres ejercían sobre las mujeres en esa época. No debe ser minimizado y no debe ser glorificado”, aseguró.

Por lo mismo, afirmó que abordarán el tema “cuidadosamente”.