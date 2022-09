Este domingo, HBO Max liberó el tercer episodio de la exitosa serie, "House of the Dragon". Sin embargo, lejos del las aclamaciones de los primeros capítulos, la última entrega dejó ver un evidente error en los efectos especiales, al mostrar la mano del rey Viserys Targaryen con una tela verde, para simular los dedos que perdió en la historia.

Todo un éxito ha sido la apuesta de “House of the Dragon”, de HBO Max, inspirada en la saga de “Game of Thrones”, sin embargo, un pequeño detalle con el CGI durante el último capítulo, no pasó desapercibido.

Cabe recordar que el estreno de la serie marcó un récord de visualizaciones en la plataforma, por lo que, gracias a la buena crítica, anunciaron una próxima nueva temporada.

House of the Dragon y el error con el CGI

Ya van tres episodios de la nueva serie de HBO Max, “House of the Dragon”, la que relata la disputa de la familia Targaryen por el Trono de Hierro, casi 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones”.

En ese sentido, el último capítulo, emitido el pasado domingo, llamó la atención de los fanáticos, por un detalle no menor respecto al CGI, las animaciones hechas por computadores.

Resulta que en la historia, el rey Viserys Targaryen, interpretado por el actor, Paddy Considine, perdió parte de sus dedos al no poder curar un simple herida.

Así quedó manifestado en una escena del segundo capítulo, cuando le intentan hacer curaciones en su mano. De igual modo, en el último episodio, se puede ver su mano con dos miembros menos, efecto realizado por el CGI.

Pero, en unas tomas más tarde, se ve que el actor estira su mano para entregar una carta, donde se ven sus dedos cubiertos con una tela verde, característica para poder hacer funcionar los efectos especiales.

Mira el error de con el CGI aquí: