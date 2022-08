Este viernes se emitió el último capítulo del programa Aquí Somos Todos de Canal 13, el cual tuvo una emotiva despedida al aire.

Fue hace solo 10 días que el canal anunció el fin del programa que estuvo por poco más de dos años en pantalla.

El espacio televisivo dedicado a la ayuda social fue cancelado debido a que “mantener un programa franjeado en vivo y de estas características, por ahora, no se hace viable”, declararon desde la señal.

Ante el final del programa, su conductora, Priscilla Vargas, no pudo contener las lágrimas en la despedida: “Lamentablemente, la televisión no es ajena a la realidad que estamos viviendo, hay una crisis económica en nuestro país que también afecta a este programa”, comenzó diciendo.

A lo que agregó sentidas palabras para el equipo detrás de Aquí Somos Todos: “Son grandes profesionales, pero mejores personas. Ojalá que para todos ustedes, chiquillos, esto sea una pausa, para tomar fuerzas, para que el próximo ciclo puedan disfrutar y entregar lo mejor, todo lo que han aprendido en estos años de programa. Eso es lo que deseo de todo corazón y gracias por enseñarme a ser más humana“.

La comunicadora no pudo contener su emoción a pesar de que confesó que antes de comenzar el capítulo se había prometido no llorar.

En el episodio culminó con la visita de algunas de las personas a las que el programa ayudó durante su tiempo al aire, quienes arribaron hasta el frontis del canal. Hasta ahí llegó el equipo para compartir y hablar con ellos a modo de despedida.

Ante la cantidad de personas que acudieron, la comunicadora declaró: “El buen trabajo realizado quedó reflejado en el agradecimiento del público y este programa comprobó que aunando voluntades se pueden lograr milagros”, cerró.

No obstante, el mismo canal aseguró hace algunos días que Vargas no dejará el canal y que de hecho la periodista encabezará otro importante proyecto del canal, aunque no se entregaron mayores detalles de su nuevo trabajo televisivo.