La animadora de televisión aseguró que su familia ahora "está dividida en dos", y que estuvo por años tratando de reunirse con su hija mayor, cosa que no se ha logrado.

Durante la noche del viernes, Chilevisión estrenó la nueva temporada de Podemos Hablar, en donde la opinóloga Raquel Argandoña se refirió a la actual situación en la que se encuentra su familia.

“Mi familia se rompió hace dos años. Éramos cuatro y ahora se dividió en dos”, recordó Argandoña. Dicho quiebre familiar surgió en 2020, luego de que Hernán “Nano” Calderón atacara a su papá con un arma en su domicilio.

En eso, la también animadora de televisión afirmó que desde entonces “me he tratado de acercar muchas veces a una persona, pero no ha habido caso”, apuntando a que esta persona trataba de su hija, Raquel “Kel” Calderón.

“Me he tratado de acercar mucho, pero llega el minuto en el que dices basta”, aseguró, apuntando a que Calderón “sabe donde yo vivo, sabe que si algo le pasa una, dos, tres veces, siempre voy a estar ahí. Lo que necesite, lo va a tener”.

Aun así, aseguró que a día de hoy “no puedo seguir mendigando amor ni tampoco cariño. Ya han pasado dos años y si las cosas no se dan, no se dan”.

Ante aquel quiebre familiar que sufre, Argandoña apuntó a que, si bien sufrió mucho en su inicio, “no me voy a quedar llorando todo el día, las 24 horas, en mi casa. Yo también tengo derecho a vivir”.

“Ya casi me fui para un lado y me merezco estar con la persona que quiero, me merezco estar con los amigos que están conmigo y si la vida me deparó esto, lo voy a tener que vivir y punto”, aseveró.

Raquel Argandoña y el posible reencuentro de la familia

Respecto a la situación con sus hijos, la opinóloga recordó que “los hijos son prestados”, por lo que “cada uno hace su vida”.

“Sé que están en buena salud y saben que si en algún minuto necesitan algo económico va a estar la mamá, pero no puedo seguir mendigando cariño”, mencionó.

Fue en eso que Jean Phillipe Cretton, animador del espacio, quiso saber el motivo de que haya decidido dejar de buscar la unión familiar.

“Es que me cansé”, añadió casi de inmediato. “Me cansé, porque cuando tú estás luchando todos los días e igual se te cierran las puertas, dices basta”, explicó.

En eso, aseguró que probablemente su hija “lo va a entender cuando sea mamá. Yo lo único que pido es que cuando lo entienda no sea tarde, pero tengo derecho a vivir mi vida”.

“Si ella no quiere que me acerque a ella, porque teníamos una linda relación, no puedo más”, cerró.

Poco después, Cretton habló de la posibilidad de reunir a los hermanos nuevamente, a lo que Argandoña apuntó a que “ya lo he hecho todo”. “Hay papá y hay mamá, pero por mi parte he hecho todo”, concluyó.