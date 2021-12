La licenciada en derecho compartió algunas postales de cómo fue su celebración de Navidad. "Hoy no hay vestidos de fiesta ni comidas con muchos invitados", escribió.

A poco más de un mes desde que se supo que el abogado Hernán Calderón Salinas, estaba internado por complicaciones derivadas del covid-19, la licenciada en Derecho e influencer Raquel “Kel” Calderón compartió una serie de imágenes celebrando las fiestas navideñas junto a su padre en la clínica.

Las postales muestran a su padre, quien ya no está intubado, recostado en una camilla y a la influencer posando con lo que parece ser un pan de pascua y galletas.

“No voy a mentir, este ha sido un año horrendamente difícil para mí, por lo mismo esta navidad tiene un sabor sumamente extraño”, comenzó escribiendo Calderón Argandoña.

“Hoy no hay vestidos de fiesta ni comidas con muchos invitados. Aún así, seguimos aquí y, aunque diferente, estamos recordando a los que nos dejaron y disfrutando a nuestro papá que aunque débil aún está con nosotros, al parecer ganando una de las batallas más rudas de su vida”, añadió.

En mayo de este año, Kel sufrió el fallecimiento de su abuela Eliana de la Fuente. “Fuiste mi familia completa en meses en que no tuve familia alguna, y literal no me dejaste estar nunca sola (…) Que ganas de habernos ido juntas”, lamentó entonces.

Su padre también pasó por malos momentos ya que, a palabras de la influencer, “pasamos un susto súper grande” cuando acabó internado en la UCI de la Clínica Alemana de Santiago debido a un severo contagio de covid-19.

“Solo quería decirles a todos los que están extrañando a un ser querido que perdieron este año, o los que están pasando esta noche con un familiar enfermo o complicado de salud, ya sea por la pandemia o por otro motivo… no están solos”, escribió también.

“Somos muchos, y en el corazón esta noche estamos juntos, los pienso y los siento, los entiendo… Les mando amor infinito de los míos a los suyos”, añadió, para desearle una feliz Navidad a sus seguidores.