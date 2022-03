Este domingo el periodista Mauricio Israel volvió a la televisión chilena en el nuevo programa de TV+, Círculo Central. Su llegada marcó también el inicio del programa, donde el profesional realizó una emotiva reflexión sobre su regreso a la pantalla.

Israel se tomó los primeros momentos del programa para dar la bienvenida al nuevo espacio, reflexionando sobre el nuevo ciclo del fútbol chileno y su vida en sí.

“Se cumple una nueva fecha del fútbol, una nueva oportunidad para confirmar a los que se afirman en la parte alta, la angustia de los que están abajo y la lucha de los que están en la medianía. Todos, buscando una nueva oportunidad para superarse, como en la vida”, inició en su discurso.

“Hoy vivimos una nueva fecha y, particularmente yo, hoy vivo una nueva fecha. Mi propia nueva fecha. Y esta mi nueva oportunidad. No puedo estar más agradecido de volver a entrar a la cancha, me siento mejor y más preparado que ayer, me siento más tranquilo y más dispuesto, me siento feliz y también les debo confesar que muy nervioso”, confesó Israel.

“He visto cómo un país y un planeta cambia. Cambia como la vida de cada uno de nosotros. Esta, la vida que cada día nos pone a prueba, como la que estoy viviendo en este momento. Y les debo confesar que yo jamás pensé que esto volvería a pasar”, puntualizó.

En eso, el comentarista deportivo aprovechó de agradecerle a su nuevo canal “esta segunda oportunidad ligándome a aquello que más me gusta, que es comunicar”.

De igual forma, Israel también le agradeció el apoyo a su familia y amigos quienes “me han acogido de una manera impresionante”.

“Con emoción me paro esta noche, frente a todos, y tal como prometí, miro al cielo y pido la aprobación de Dios, de ustedes que me están mirando, de mi familia, de mis amigos y especialmente de Ralphy Konitzk, que me está mirando desde arriba. Te lo prometí Ralphy”, añadió, recordando a su amigo que falleció hace pocas semanas.

Finalmente, Israel dedicó el primer capítulo de su espacio a su amiga María de los Ángeles Guerra, esposa de Carlos Caszely. “Carlitos, un abrazo apretado”, sentenció en torno a la tenista que falleció el 22 de febrero.

El último programa que Israel condujo en Chile fue Con el pie derecho de La Red, en el cual se desempeñó hasta fines de 2008. Poco después el recordado comentarista deportivo dejó el país en medio de polémicas por deudas con bancos y cercanos, acumulando cifras millonarias.

Mira acá el regreso de Mauricio Israel a la televisión: