El comentarista deportivo Mauricio Israel se acercó al velorio de María de los Ángeles Guerra, esposa de Carlos Caszely, a despedirse de la difunta mujer del también periodista. Fue en eso, en conversación con el matinal Mucho Gusto, que Israel se conmovió al hablar del proceso que está pasando el exfutbolista.

En conversación con José Antonio Neme y Diana Bolocco, el presentador de televisión comentó primero el apoyo que ha recibido el ícono deportivo en redes sociales y más.

“Lo de Carlos es una cosa muy especial. Estuvo en una parte de la historia de Chile siempre manifestándose de forma consecuente”, comenzó recordando Israel.

“Carlos no solamente tuvo la precaución de salir del futbol y pasar a los medios de comunicación, sino que tuvo la inquietud de estudiar periodismo, y eso causó que sus pares del periodismo lo respetaran mucho”, añadió.

De acuerdo al comentarista deportivo, Caszely “es un personaje transversal que le cae bien a todo el mundo por su forma de ser”.

Esto, específicamente por su misma tendencia a decir lo que piensa, en lo que Israel destacó que Caszely “fue de los primeros en hablar en primera persona en Chile. Eso fue generando una situación donde la gente lo empezó a aceptar, a querer”.

Tras ello, Bolocco le consultó al ex rostro de Mega qué creía que siete el ex futbolista en medio de todo el proceso de acompañar a su amada en la difícil enfermedad.

“Es difícil estar en la mente de una persona, en su corazón, y ver qué significará lo que viene adelante: el estar solo”, reflexionó.

En ello, Israel rememoró a su amigo que falleció la semana pasada, también debido a un cáncer. “Es difícil acostumbrarse. Yo veo a la familia de él y cuesta entender cómo uno se acostumbra a esto, a la pérdida”, mencionó con la voz quebrada.

“No logro imaginar cómo va a ser esto para Carlos. Uno sabe que debe despedirse en algún momento de tus papás, pero cuando tú tienes una compañera de vida, y has estado toda una vida con ella… no logro imaginarlo, no tengo una respuesta”, dijo aún conmovido.

“Lo que estamos haciendo aquí es despedir a la mujer de Carlos Caszely, pero hemos visto a Carlos tan junto a María de los Ángeles, quien además ha sido parte de su vida siempre, que de alguna manera esto es lo que es Carlos. Eso ha sido Carlos Caszely siempre”, cerró Israel.