El ex conductor de noticias Mauricio Israel hizo una llamativa publicación en su Instagram el pasado miércoles que revelaría el fraternal vínculo que comparte con el animador Mario Kreutzberger, también conocido como Don Francisco.

En la publicación hecha por Israel en la red social se ve una fotografía de él junto a su amigo Ralphy Konitzki, quién lamentablemente falleció durante los últimos días según relata en el post.

Junto a la fotografía el ex conductor escribió: “Me tomó algunos días, es que no puedo, no logro imaginar, no logro comprender que ya no estás …. Tantos años, tantos momentos, tantos viajes, tantos Miami Open”, comenzó relatando sobre las vivencias que compartía con su viejo amigo.

“Ayer en el rezo, vi por primera vez llorar con dolor a Don Francisco”, detalló Mauricio Israel.

Revelando así el vínculo que los une y no sólo con el insigne animador sino que también con su hija, la también animadora de televisión Vivi Kreutzberger, quién también asistió al funeral del amigo en común y a quién habría dedicado unas palabras.

El regreso de Mauricio Israel a la televisión

Fue el mismo miércoles en que hizo la publicación sobre Ralphy Konitzki que se anunció su regreso a las pantallas, esta vez lo hará de la mano del canal TV+ con un programa sobre fútbol.

En dicho programa compartirá pantalla con Felipe Bianchi y Marco Sotomayor, además de un panel de invitados junto a los que analizarán el acontecer del fútbol nacional.

Sobre esta nueva oportunidad Israel dijo a El Mercurio: “Esto es como volver a mis raíces, yo partí como periodista deportivo y estar en Círculo Central es un deja vú muy lindo que me permite reencontrarme con el público”

El programa que se estrenará el próximo 6 de marzo a las 22.30 horas, traerá de regreso al conductor a la televisión nacional luego de 14 años, razón por la que señaló: “Hay al menos dos generaciones que ni siquiera me conocen y nunca me han visto en la tele”.

Sobre la noticia de su nuevo programa de televisión Mauricio Israel también tuvo palabras en la publicación sobre la muerte del amigo en común que tenía con Don Francisco: ”Te alegraste con mi regreso y mi mejor homenaje será romperla de nuevo desde el primer día. Mi primer programa será mirando al cielo buscando tu aprobación”, afirmó.

Cabe recordar que Israel se alejó de la televisión nacional luego de que se dieran a conocer las millonarias deudas que tenía con bancos y amigos cercanos, debido a esto, el conductor se fue del país.