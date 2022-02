Un emotivo momento se vivió el pasado martes en la emisión de Aquí se Baila. Todo inició con un comentario de la jurado Fran García Huidobro respecto a la inmigración, luego que la dupla de Angel Torrez y Laura Vásquez interpretaran el tema Cambia todo cambia.

Minutos después que la pareja realizara su performance, la opinóloga se tomó unos segundos para reflexionar respecto a la inmigración y la crisis que actualmente en Chile a partir de este fenómeno.

“Que linda canción. Que linda historia que contaron, yo la entendí perfecto. Hoy en día con todo el tema migratorio que estamos viviendo en Chile, es importante saber que hay mucha de la gente que llega viene en busca de una oportunidad”, indicó.

“Nadie cruza 45 días para cambiarse de país, si realmente no necesita algo mejor”, agregó.

“No nos quedemos con la noticia maliciosa de los migrantes que no son buenas personas, quedemos con estas historias de los migrantes que vienen a Chile en busca de una oportunidad”, concluyó.

Aquello evidentemente conmovió al bailarín de 54 años, quien se hiciera conocido en Chile años atrás por ser coreógrafo del programa Venga Conmigo.

Entre lágrimas Torrez agradeció las palabras de Fran García Huidobro. “En general no me gusta llorar, espero esto no lo vean mis hijas. La verdad estoy muy orgulloso, señaló.

“Nosotros tenemos que estar muy agradecidos de usted, señor Torres”, remató la exconductora de Primer Plano.