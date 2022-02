La noche de este martes Jazz Torres no pudo aguantar las lágrimas luego de su presentación en Aquí se Baila de Canal 13.

Ocurrió después de que la participante y su pareja de baile, Felipe Basaez, se enfrentara en el duelo por sorteo contra Matías Vega y Francia Gómez.

En la prueba, Torres y Basaez mostraron una energética rutina al ritmo de la canción Rhythm Nation de Janet Jackson, tras lo cual Vega y Gómez hicieron lo propio con la canción Welcome to the Jungle de Gun’s N Roses.

Una vez concluida las presentaciones, el conductor del programa -Sergio Lagos- tomó la palabra para felicitar a los bailarines, ocasión que el animador aprovechó para hacer una pregunta a Jazz que le provocó una gran emoción.

“¿Quién en tu familia te decía la loca del baile?”, señaló Lagos, ante lo cual Jazz respondió: “Pudo haber sido mi mamá… Es que no me acuerdo porque mucha gente me ha dicho así”.

“Porque a mí me contaron que fue tu tata”, replicó Lagos, momento en que la bailarina rompió en llanto.

“Cuando estábamos en la casa, a mis hermanos siempre les gustó la música entonces ponían sus instrumentos y yo era la única que se ponía a bailar, lo daba todo, de chica”, comenzó señalando.

“Ahí mi tata me decía la loca del baile y me ayudó harto. Me hiciste recordar”, añadió con la voz entrecortada.

“Siempre es bueno recordar a las personas que nos constituyen, que nos hacen grande, que nos dan cariño y el apoyo que necesitamos”, complementó el animador.

“Y que está allá arriba, está viéndome, me está acompañando. Él partió en un momento crucial para mí como artista, y por eso también siento que siempre me ha estado apoyando más que nunca. Besito al cielo”, concluyó Jazz.