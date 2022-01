El cantante Luis Jara emocionó la noche de este jueves al actor Jorge Zabaleta tras contarle cómo fueron los últimos momentos con su padre antes de morir. “Se me fue en los brazos”, fue parte del relato.

Las palabras del exanimador de Mucho Gusto (Mega) llegaron en el programa Socios de la parrilla (Canal 13), en que el actor comparte con Francisco Saavedra y Pedro Ruminot.

La conversación comenzó luego que Zabaleta le dijera a Jara que es “cariñoso con sus cabros”, refiriéndose a sus hijos, de los que uno de ellos es también cantante.

Fue entonces que el intérprete de Mañana y Déjalo recordó parte de su experiencia de vida con su padre, señalando que “cuando yo quedé en el casting de Canal 13 a los 12 años, llegué muy contento… corrí donde mi papá, lo abrazo y le doy un beso”, replicó C13.

“Mi papá me pega un combo en el pecho y me dice, ‘no, los maricones se besan entre hombres’, y le digo, pero yo te quiero con beso”, añadió. Y en ese momento, dijo, se propuso “conquistarlo”.

Más tarde, dijo, lo logró y se unieron de una manera “indisoluble” hasta que su padre se enfermó de cáncer y en sus últimos minutos antes de su muerte, un 25 de octubre cuando Jara cumplía 26 años, se acostó junto a él en su cama hospitalaria.

“Lo abracé cucharita y le dije ‘¿sabes qué día es hoy viejo?’. Sí, me dijo, ‘el día de tu cumpleaños’. ‘¿Y me quieres, viejo?’ (le pregunté) ‘Cómo no voy a querer al hombre que me enseñó a amar. Yo no sabía hijo. Usted me enseñó‘, (me respondió)”, recordó.

“Lo abracé. Y a los cinco minutos se me fue en los brazos. El día de mi cumpleaños. Eso fue para mí una cosa…”, cerró, mientras Zabaleta junto a Saavedra estaban visiblemente emocionados con la historia.