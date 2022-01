La noche del lunes estrenó el programa Aquí se Baila de Canal 13, donde Thiago Cunha marcó su regreso a la televisión de la mano de su actual pareja Chantal Gayoso. La pareja fue la primera en presentarse en el escenario bailando salsa.

“Se conocieron hace dos años en una pista como esta. Ahí, entre canción y canción, nació el amor”, presentó el animador del programa, Sergio Lagos.

Y es que la pareja se conoció en Bailando Por Un Sueño, también de Canal 13, según recordó el mismo bailarín durante su presentación.

“Nos conocimos en otro programa de baile”, comentó el brasileño, a lo que la exintegrante de Rojo aseguró que “no me llamó la atención altiro”.

“Pero de ahí, de a poquito, fuimos conversando”, contó Cunha. “Fue muy difícil la niña”, bromeó.

De acuerdo a Gayoso, la dupla de baile tiene como fortaleza “la complicidad, la potencia, la fuerza, la energía que proyectamos”.

Cunha por su parte comentó que su relación actualmente está ligada al “baile, trabajo y amor: todo junto”.

“Creo que está perfecto. Si fuera fácil no tendría gracia”, añadió.

Durante las calificaciones, Francisca García-Huidobro recordó su paso por el anterior programa. “¿Quién les dijo que iban a pololear?”, comenzó preguntando, asegurando que la pareja le debía agradecimientos por unirlos.

“Ustedes me juraron de guata que no, pero se nota que sí. Ahora toda esa distancia que se veía en el Bailando generaba una tensión que hoy no se ve”, puntualizó.

Cunha tiene un hijo con su expareja Thati Lira. Respecto a su familia, el brasileño se hace cargo de la crianza de Pedro mientras que Lira lo visita cada 15 días. Entonces, el bailarín aseguró que su nueva pareja se lleva bien con su hijo.