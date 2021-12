Luis Alarcón es uno de los actores más respetados en Chile, sin embargo, afirmó que “si ahora estoy fuera de la televisión es por la ignorancia de los productores”.

El intérprete que fue parte de la época dorada de las teleseries de TVN, se alejó de la pantalla en 2017, tras la nocturna Dime quién fue.

“Yo estuve veintitrés años seguidos en Canal 7 (TVN). Los ejecutivos, los productores, me conocían, y yo era como una especie de autoridad en el canal, pero eso fue cambiando. Si ahora estoy fuera de la televisión es por la ignorancia de los productores”, sentenció en una entrevista con EL Mercurio.

“Con el último (ejecutivo) con el que conversé en Televisión Nacional no tenía la más mínima idea de quién era yo y me hizo una oferta miserable”, contó.

Por estos días, el público puede ver al actor en La Fiera, donde dio vida a Pedro Chamorro. “Sin duda que Chamorro es uno de mis personajes de teleserie favoritos, además, ésa es una que está muy bien escrita y que me recuerda una época en que las teleseries tenían un espíritu diferente”, comentó, aprovechando de criticar a la actual industria.

“Hoy ya no se hacen en los canales, las realizan en empresas externas y eso hizo que se deshumanizaran”, añadió.

Por su parte, Alarcón también explicó la caída de su carrera en TV. “Eso es algo lógico por mi edad. Por supuesto que ya no puedo hacer acrobacias, ya no estoy para eso, pero puedo memorizar perfectamente mis libretos. A pesar de eso, no me llamaron nunca más de la televisión”, cerró.

Recordemos que Alarcón salió de TVN en 2018. “Ni un café me invitaron cuando se terminó mi contrato. Pero no soy el único, parece que no tengo de qué quejarme”, expresó el actor en ese momento.

A“La realidad es que, bueno son muchos años y no siempre agradecen lo que uno ha trabajado, ojalá me hubiesen dicho algo, pero nada”, dijo.