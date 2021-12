“Hoy los matinales que lideran en sintonía construyeron durante uno o varios años para llegar a los primeros lugares. Nosotros en Tu Día hemos tenido momentos en los que hemos estado peleando el segundo lugar”.

Son palabras del productor ejecutivo Mariano Gallardo de Tu Día, el nuevo matinal de Canal 13 que recién lleva tres semanas al aire y que ya se suma a la lucha por el rating matutino.

El programa, conducido por Mirna Schindler y Ángeles Araya, reemplazó al extinto matinal Bienvenidos que llegó a su fin por decisión del canal.

Las cifras

Según datos obtenidos por BioBioChile, desde su estreno el 15 de noviembre hasta el 2 de diciembre, ha promediado 3,5 puntos de rating hogar. En el mismo tiempo, los otros canales quedan así: Chilevisión 8,1; Mega 6,1; y TVN 3,9 unidades.

Las cifras, además, indican que el espacio se ha instalado algunos días en el tercer lugar del rating hogar, superando a TVN, y el pasado lunes logró su mejor sintonía desde que partió.

En ese momento promedió 4,6 puntos, quedando a una décima de Mega (4,7) y 1 unidad arriba de TVN (3,6). Hubo momentos en que hasta llegó a estar a la par de Chilevisión, con 7 puntos.

Así también lo confirmó Gallardo, quien advierte en conversación con BioBioChile que “es un proceso de largo aliento y en ese sentido, la respuesta del público ha sido positiva”.

“Hemos estado muchas veces en tercer lugar y hemos peleado muchas veces el segundo lugar también, lo que nos da una respuesta de que el público quiere darle una oportunidad a una propuesta nueva. Hemos estado empatando en algún momento con el líder de las mañanas (…) pero es ilógico pensar que en tres semanas lleguemos al primer o segundo lugar”, añadió.

Para él, insistió, “el éxito no llega de un día a otro. Eso lo tenemos súper claro. Es un proceso de largo aliento”. Y el “foco en las personas”, asegura, ayuda a generar una conexión con su público.

¿Un nuevo arribo?

Días atrás comenzó a circular el rumor que indicaba que Diana Bolocco, animadora del matinal Mucho Gusto, habría tenido una reunión con un director de Canal 13 y que volvería a la exseñal católica.

“Que esté en conversaciones con Tu Día, eso está desmentido absolutamente”, dijo Gallardo.

No obstante, afirmó que “no me puedo hacer cargo de lo que los ejecutivos estén hablando en otras franjas horarias, pero Tu Día no tiene contemplado hacer algún cambio en la conducción por ningún motivo”.

“Es falso el rumor de que nosotros estamos contemplado su incorporación a Tu Día. Estamos con un grupo muy cohesionado en pantalla y llevamos recién tres semanas. A todos esos comentarios malintencionados, yo hago oídos sordos”, sentenció.

Según recoge Glamorama, fue Ignacio Gutiérrez quien aseguró que “hay una oferta de Canal 13 para que ella vuelva. La idea es sumarla al matinal (…) porque los resultados no han sido los esperados”.