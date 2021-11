Fue en julio pasado que Canal 13 anunció que su matinal Bienvenidos, que estuvo al aire por cerca de diez años, llegaría a su fin y sería reemplazado por el programa Tu día, conducido por las periodistas Mirna Schindler (54) y Ángeles Araya (40).

Todo esto, en medio de una crisis de números de rating que afecta al espacio que por estos días es conducido por Tonka Tomicic, aunque también estuvo Amaro Gómez-Pablos y Sergio Lagos, quienes ya partieron a nuevos proyectos.

El nuevo espacio tendrá a Francesco Gazzella y Mauricio Jürgensen en los comentarios de temas de actualidad noticiosa; Bernardita Cruz estará a cargo de los temas de magazine y estilo de vida; mientras que Emilio Sutherland será el encargado de presentar reportajes de investigación y denuncia. Recientemente, además, anunciaron al meteorólogo Gianfranco Marcone en el equipo.

En el nuevo espacio, que todavía no tiene fecha de estreno a pesar de las oportunidades que se ha anunciado mediante la conductora –la última fue hace sólo dos días-, tendrá un enfoque periodístico, aunque Ángeles Araya, que se alejó de la conducción del programa Aquí Somos Todos para asumir este nuevo proyecto, se encarga de aclarar en conversación con BioBioChile que “no vamos a tener diputados y senadores todos los días”.

¿Cómo se gesta el programa Tu Día?

“La idea del canal era hacer un proyecto distinto que era un programa de actualidad, por eso nosotros no hablamos de matinal, entendiendo que es el mismo horario, pero que es es un proyecto distinto. (…) Una actualidad mucho más cercana, no tan omnipresente ni con estos aires de superioridad de que tenemos una verdad absoluta, sino todo lo contrario, poder conversar, dialogar, debatir, respecto de temas que están en la palestra nacional y que son parte de la conversación de las personas.

Desde esa lógica, el gran desafío es que podamos tocar los temas que a la gente le hagan sentido y, además, entregarle las herramientas necesarias para que los puedan ayudar si así lo requieren”.

Esta nueva apuesta, que nos decías que no es un matinal, ¿en qué se diferencia de los matinales?

“En que es un programa de actualidad”.



¿Pero no es lo mismo que viene haciendo Chilevisión todos los días, con entrevistas a diputados y senadores, por ejemplo?

“Es que no vamos a tener diputados y senadores todos los días, esa es la gracia. Porque entrevistar para conocer la opinión de uno o de otro, ya lo sabemos. Para hablar de información tenemos todos los portales que nos están actualizando minuto a minuto lo que está pasando. Podemos hablar temas políticos en donde expertos, académicos, profesores o personas comunes y corrientes nos puedan contar cómo subsanar un problema particular. Esa es la diferencia.

No necesitamos al político A o al político B, sino que necesitamos entender cuál es la lógica del problema en cuestión y poder ayudar a subsanarlo”.



El canal, y sobre todo el matinal, viene de una crisis de rating, ¿cómo se subsana eso? ¿cuál será la estrategia?

“Es apostar por un programa distinto. El Bienvenidos efectivamente está pasando por una crisis de números hace harto rato. El Canal también, por eso estamos apostando por este programa. Pero el Bienvenidos evolucionó, no es que no lo haya logrado. Si lo pensamos objetivamente, el matinal fue un exitazo en su minuto, también estuvo en el primer lugar.

Tampoco pretendemos salir al aire un día ‘X’ y a los tres días estar número uno. Sería ilógico pensarlo. Ni siquiera es ambicioso, es irreal. Nosotros pretendemos llevar esta apuesta a la pantalla y que la gente nos vea para empezar a cautivar un público. Tampoco le vamos a ir a quitar público a los otros matinales, no es la lógica. Todos tenemos que ganar y hay un público que no ve ninguna de las otras alternativas porque no les gusta y probablemente esta sí puede hacer más sentido y sí va a querer vernos”.





Con la salida de Bienvenidos y llegada de Tu día, ¿qué pasa con los equipos? ¿Has podido conversar con otros rostros del canal?

“Sí, he conversado con todos. Martín, Sergio, Amaro me aconsejaron. Creo que he conversado con todos y lo entendemos desde esta lógica. Con mis compañeros nos entendemos así. Aquí nadie viene porque es mejor o peor, todo lo contrario. Entendemos que necesitamos un cambio y listo (…) en el equipo que está detrás de cámara, el que hace posible el programa, hay gente nueva que se suma y la gran mayoría que son del equipo del Bienvenidos”

En lo personal, ¿qué significa para ti llegar a este horario?

“Es un súper desafío. Siempre lo converso en mi casa con mi familia y lo tomo como lo que es, un cambio laboral, me cambié de puesto en la pega, e implica mucha más energía porque sin cinco horas diarias. Pero el profesionalismo es el mismo. Y voy a seguir siendo lo que soy y lo que he sido siempre”.

La gran duda que queda es el día de estreno, ¿cuándo ocurrirá? Tonka dijo que esta sería la última semana del Bienvenidos. ¿Eso implica que ustedes parten el lunes?

“No necesariamente. Estoy como Parisi, no puedo decir cuándo llego, porque lo está manejando Marketing con Comunicaciones, por eso no lo podemos decir públicamente porque hay algo preparado para eso. Pero es pronto, luego”.



¿Qué es pronto?

“Súper pronto. ¿Qué es pronto para ti?”

La próxima semana…

“Bueno, pronto para mí es en un mes más” (ríe).