En el cuarto capítulo de ¿Quién es la máscara? (Chilevisión), el nuevo estelar de entretención conducido por Julián Elfenbein, el canal reveló el rostro de un nuevo participante… que terminó siendo la comunicadora Raquel Argandoña.

El espacio de televisión tiene una dinámica en que desconocidos, escondidos por disfraces, interpretan canciones para que un grupo de “investigadores” -compuesto por Mane Swett, Cristián Riquelme, Macarena Pizarro y Cristián Sánchez– averigüe sus identidades.

Tras las presentaciones, el jurado decidió que el eliminado del programa debía ser Flamenco, quien tras quitarse la máscara terminó siendo Argandoña, que recientemente estuvo internada y fue sometida a una cirugía en la Clínica Alemana por una obstrucción intestinal, utilizó el disfraz de Flamenco.

Las grabaciones, según confirmaron desde Chilevisión a BioBioChile, son posteriores a los problemas de salud.

“¡Qué bueno verte recuperada! Nos engañaste”, le dijo Pizarro. “La verdad es que recuperada, recuperada, no. Me levanté. Tengo un equipo que está en el camarín para venir a este programa. (Estoy) encantadísima de cooperar con ustedes, de que me inviten”, respondió Raquel.

“Lo único que les puedo decir, con todo lo que me ha pasado a mí, es que disfruten cada día como si fuera el último“, agregó.

Recordemos que, según un parte médico del recinto asistencial del pasado 15 de octubre, la mujer estuvo internada desde el martes 12 de octubre y fue sometida a una exploración quirúrgica por vía laparoscópica tras el diagnóstico.

La obstrucción intestinal, según la Clínica Mayo, “es un bloqueo que no permite que pase comida ni líquido a través del intestino delgado o intestino grueso (colon)”.

El alta fue confirmado por BioBioChile el 21 de octubre, en momentos en que Argandoña explicó que era “un alta a medias. El intestino no funciona aún”.